¿Qué es el Portal del León y por qué el 8 de agosto se dice que es un día para manifestar deseos?

De acuerdo con la astrología, agosto es el mes con más energía este 2023 debido a que se presentarán seis planetas retrogradando al mismo tiempo, 2 lunas llenas y el 8 de agosto se abre el Portal del León, uno de los más poderosos del año. Aquí te explicamos qué es esto y cuáles son los rituales para atraer abundancia y energía positiva

¿Qué es el Portal del León el 8 de agosto (8 8 23)?

El 8 de agosto (8 8 23) es una de las fechas más importantes para los amantes de la astrología, ya que ocurre una alineación escara entre la Tierra y el centro galáctico, entre el Sol y la estrella de Sirio, a este día también se le conoce como el Portal del León.

Los creyentes y seguidores de la astrología, durante el Portal del León realizan múltiples rituales para atraer toda la energía positiva a sus vidas tanto en el campo físico como en el espiritual.

Además, en la numerología, el 8 es considerado de abundancia y con la alineación de la Tierra, ayuda a que se cumplan los deseos que pidas al universo, explicaron algunos expertos en astrología.

Por ello, durante el 8 de agosto miles de creyentes realizan diversos rituales con la esperanza de que sus deseos se cumplan, sin embargo, estos deben ser siempre positivos.

Aunque el Portal del León comenzó el 26 de julio y concluirá el 13 de agosto, la fecha más importante y donde más energía hay es el 8 de agosto, por lo que es este día cuando los deseos se pueden cumplir.

Rituales para manifestar tus deseos durante el 8 8 23 o Portal del León

Existen varios rituales que se pueden realizar el 8 de agosto durante el Portal del León para atraer energía positiva o pedir deseos al universo con la esperanza de que se cumpla. Aquí te dejamos los que más utilizan los creyentes de la astrología.

Para atraer abundancia a tu vida se necesitan algunas hojas de laurel seco y una pizca de azúcar. En un sahumerio se colocan estos ingredientes y debe recorrer su hogar impregnado el aroma.

Otro ritual es escribir una carta a usted mismo como si estuviera en el 8 de agosto del próximo año, manifestando las cosas que le gustaría tener para entonces.