Tu signo del Zodiaco está equivocado y te mostraremos por qué

Tu signo del Zodiaco no es el que te asignaron al nacer; está equivocado. Y no solo el tuyo, también el de todas las personas que conoces, crean o no en el Horóscopo.

Todos los seres humanos nacidos en los últimos siglos, tenemos asignado un signo incorrecto. Y la explicación no está en las cartas astrales, ni en el Tarot, sino en la ciencia.

El Zodiaco se creó hace unos tres mil años en Babilonia. Producto de cientos de noches de observación de los astrólogos que tomaron nota de los movimientos de las estrellas y transmitieron su saber a las siguientes generaciones.

En sus observaciones, los astrólogos notaron 12 grupos de estrellas que a lo largo del año, recorrían el mismo camino aparente del Sol durante el día, y cuya posición cambiaba cada mes. Este “camino” fue llamado eclíptica: la línea imaginaria por la que se mueve el astro rey en el cielo, además de los planetas y las 12 constelaciones del Zodiaco.

El Zodiaco, nombrado así porque la mayoría de sus constelaciones representan animales mitológicos, ayudó los astrólogos a asociar cada época del año con la posición de los signos y así poder determinar la proximidad de las estaciones.

El Sol determina en qué signo estamos

Para designar el signo de cada persona, los astrólogos tomaban como referencia la posición del Sol a mediodía: si un bebé nacía a finales de enero, había nacido bajo el signo de Acuario, porque en dicha constelación se encontraba el Sol el día del nacimiento. Y así con cada uno de los 12 signos.

Los astrólogos añadieron el Horóscopo (del griego “observación de la hora") para determinar el futuro del bebé analizando la posición de su signo respecto a la Luna y los planetas. El asunto cobraba relevancia si el pequeño era hijo de un gobernante, un sacerdote o un enemigo.

¿Cómo sabían los astrólogos en qué constelación se encontraba el Sol, si no podían ver las estrellas de día? Con cálculos matemáticos y observación. Por ejemplo, si un signo zodiacal se encontraba a mitad del cielo a medianoche, podían anticipar que exactamente seis meses después, el mismo signo acompañaría al Sol y sería el signo regente.

Griegos, egipcios y romanos retomaron y enriquecieron el Zodiaco y el Horóscopo, que han perdurado hasta nuestros días, incluso después de que la astronomía se separó de la astrología.

La rotación de la Tierra sobre su propio eje está afectada por tres factores, ¿cuáles son? #ExpertoUNAM responde en la #GacetaDigitalUNAM > https://t.co/acColpR2b8 pic.twitter.com/5PjLFPESX9 — UNAM (@UNAM_MX) October 8, 2018

¿Por qué tu signo del Zodiaco está equivocado?

De hecho, para definir la ubicación de la Luna, los planetas, las lluvias de meteoros, un cometa o el mismo Sol, se utiliza su posición en el firmamento con respecto a las constelaciones. Y justamente gracias a esta costumbre, se puede determinar que tu supuesto signo zodiacal ya no te corresponde.

¿Pero por qué están equivocados los signos? La razón es que eleje de rotación de la Tierra no es estático: se mueve con el paso de los siglos y apunta a una dirección diferente. Por ello, la posición de los signos zodiacales respecto a la eclíptica ha cambiado, mientras que el Sol sigue el mismo “camino” por el cielo.

¿Resultado? Los signos se han recorrido hacia atrás unos 30 días y comprobarlo es muy simple: hoy es 11 de julio y en los horóscopos del día leerás que corresponde a Cáncer, pero en realidad estamos bajo el signo de Géminis.

Para probarlo, podemos usar la posición de las estrellas como los antiguos astrólogos. Por ejemplo: hace exactamente seis meses, el 11 de enero, Géminis, y no Cáncer, se encontraba a mitad del cielo a medianoche.

Los eclipses de Sol ayudan a comprobar en qué signo estamos

Otra forma de probarlo es mediante los eclipses de Sol: justo hace 32 años ocurrió el llamado Eclipse del Siglo en México, visto por millones de personas en gran parte del país.

Alrededor de la 13:20 horas, tiempo del centro, llegó la fase total y el cielo se oscureció. Quienes tuvimos la fortuna, pudimos ver junto al Sol eclipsado dos estrellas brillantes: Castor y Pollux. Es decir, ese 11 de julio estábamos -y estamos- bajo el signo de Géminis, no de Cáncer.

El próximo 14 de octubre habrá un eclipse anular de Sol; aunque según el horóscopo tradicional estaremos bajo el signo de Libra, en realidad podremos ver al astro rey muy cerca de Spica, la estrella más brillante de Virgo.

Pero no es necesario esperar un eclipse para comprobar en qué signo se encuentra el Sol: a diferencia de los astrólogos babilonios, contamos con herramientas para determinar la posición de las estrellas, incluso de día; entre ellas, hay aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Entonces ¿cuál es tu verdadero signo? Creas o no en los horóscopos, tu signo regente es el inmediato anterior: Los Aries son Piscis, Tauro = Aries, Géminis = Tauro, Cáncer = Géminis, Leo = Cáncer, Virgo = Leo, Libra = Virgo, Escorpio = Libra, Sagitario = Escorpio, Capricornio = Sagitario, Acuario = Capricornio y Piscis = Acuario.