Trump reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez: así queda el nuevo gobierno de Venezuela tras la caída de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno reconoce formalmente a la administración encabezada por Delcy Rodríguez como la autoridad oficial en Venezuela, en lo que representa uno de los mayores giros políticos en la relación entre Washington y Caracas de los últimos años.

El anuncio se produjo durante la apertura de la cumbre regional “Escudo de las Américas”, en donde Trump afirmó que Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, marcando una nueva etapa en la política estadounidense hacia el país sudamericano: “Venezuela va de maravilla. Se ha estabilizado… su presidenta electa, Delcy Rodríguez, y ella y su equipo han hecho un trabajo fantástico con nosotros. Estamos extrayendo cientos de millones de barriles de petróleo… y les estamos enviando de vuelta mucho más dinero del que han ganado en muchos años”, señaló hoy Trump.

🚨 President Trump just gave a massive shoutout to Venezuela’s President Delcy Rodríguez:



“President of Venezuela Delcy Rodriguez is doing a GREAT job, working with us! I mean, she’s doing a good job BECAUSE she’s working with us…”

pic.twitter.com/baj6yZm3Tq — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) March 7, 2026

¿Por qué Estados Unidos reconoce ahora al gobierno de Delcy Rodríguez?

El reconocimiento llega después de una serie de acontecimientos que cambiaron por completo el escenario político den Venezuela. Cabe recordar que el pasado 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro en una operación militar que derivó en su traslado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos.

Después de ese hecho, Delcy Rodríguez, quien hasta ese entonces era la vicepresidenta de la nación bolivariana, asumió el poder como presidenta encargada, convirtiéndose en la figura central del gobierno venezolano. Desde entonces, Washington comenzó a establecer contactos con la nueva administración, señalando que Rodríguez parecía ser un “aliado potencial” en la reconstrucción política y económica del país.

Trump refers to Delcy Rodriguez as the "president elect" of Venezuela pic.twitter.com/q4jPpCe5PT — Aaron Rupar (@atrupar) March 5, 2026

“Desde esa operación, hemos estado trabajando estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez”. Donald Trump

¿Cómo queda el gobierno de Venezuela tras el reconocimiento de Estados Unidos?

Con el anuncio de Trump, el gobierno de Delcy Rodríguez pasa a ser el interlocutor oficial de Venezuela ante Estados Unidos, lo que implica algunos cambios diplomáticos entre los que se pueden destacar:



El restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares



La apertura de cooperación económica y energética



La posibilidad de acuerdos sobre recursos naturales, petróleo y minería



El reconocimiento formal de su administración como gobierno vigente.



El mandatario estadounidense también mencionó un acuerdo económico relacionado con el oro venezolano, destinado a facilitar la venta de minerales del país en mercados internacionales, además de atraer a la inversión extranjera. Cabe decir que durante un acto reciente, la mandataria venezolana reiteró su interés en construir una agenda de cooperación con Washington, especialmente en los sectores energético y minero.

La cumbre de Miami: El plan de la derecha para enterrar a la izquierda en América Latina

¿Qué significa este cambio para la política regional?

Este reconocimiento podría tener profundas consecuencias para la política latinoamericana y la estabilidad en Venezuela, ya que se abre la puerta a nuevos acuerdos económicos y energéticos que podrían reactivar sectores estratégicos de Venezuela.

Sin embaegto, también genera debate internacional, ya que algunos gobiernos y analistas cuestionan la legitimidad del proceso político que llevó a Rodríguez al poder, especialmente tras la captura de Maduro. Mientras Estados Unidos apuesta por una nueva relación con Caracas, la gran incógnita sigue abierta: ¿será este reconocimiento el inicio de la reconstrucción política de Venezuela o el comienzo de una nueva etapa de tensiones internacionales?