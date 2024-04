Esto es la menopausia inducida en la que está Olivia Munn por el cáncer de mama

La actriz estadounidense Olivia Munn recibió un diagnóstico de cáncer de mama hace un año. Debido a ello, se sometió a una doble mastectomía, y a raíz del diagnóstico que recibió y su tratamiento, tiene una menopausia inducida.

Sin embargo, ¿de qué se trata este procedimiento al que se sometió la actriz de cintas como X-Men: Apocalipsis (2016) y de la serie de televisión de tres temporadas The Newsroom (2012-2014)?

Olivia Munn habla de su diagnóstico de cáncer



La actriz de 42 años afirmó que tres meses antes de su diagnóstico, se había practicado una mamografía, en la cual había salido negativo a cáncer. Sin embargo, los especialistas posteriormente halaron pruebas de luminal B, un tipo de cáncer agresivo y de rápido avance en ambas glándulas mamarías.

“Te das cuenta de que al cáncer no le importa quién eres. No importa si tienes un bebé o si no tienes tiempo. Viene hacia ti y no tienes más remedio que afrontarlo de frente”, declaró Olivia Munn a la revista People.

Posteriormente, esperó unos meses para reconstruirse los senos. Además, su tratamiento no tiene quimioterapia ni radiaciones, por lo cual se somete a un tratamiento de supresión hormonal para evitar mayores riesgos, conocida como menopausia inducida.

¿Qué es la menopausia inducida?

La menopausia inducida es cuando las mujeres cesan su proceso de menstruación natural después de la remoción quirúrgica de ambos ovarios, o como productor de las quimioterapias o radioterapias en el aparato reproductor femenino de las mujeres, asegura el Consejo de Sociedades Afiliadas de Menopausia.

Debido a esta situación, las mujeres sufren los síntomas de la menopausia de golpe, en lugar de padecerlos de forma gradual. Algunos de ellos son:

Sofocos.

Sudores nocturnos.

Aumento de peso.

Reducción de la libido.

Alteración del sueño.

La menopausia inducida o química es una consecuencia del tratamiento de medicamentos que se encargan de bloquear el efecto de los estrógenos, una de las principales hormonas femeninas.