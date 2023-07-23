No es la casa de tu ex: Este es el Punto Nemo, el lugar más alejado de la Tierra

Aunque hay muchos lugares lejanos en la Tierra, como picos de montañas, bosques o arrecifes, existe el llamado Punto Nemo, el cual es reconocido como el lugar más inaccesible en el planeta.

Su nombre también es “polo oceánico de inaccesibilidad”, pero también es apodado como Nemo, debido al nombre del Capitán Nemo, comandante del submarino Nautilus y principal antagonista de la novela de Julio Verne “Veinte mil leguas de viaje submarino”.

¿Dónde está Punto Nemo, el lugar más alejado de Tierra Firme?

El Punto Nemo está a casi 2 mil 700 kilómetros de la tierra firme más cercana y entre tres islas: al norte con la Isla de Ducie, al noreste con Motu Niu, cerca de la isla de Pascua, mientras que al sur limita con la isla Maher, en la Antártica, de acuerdo con el Servicio Oceánico de Estados Unidos.

¿Cómo encontrar Punto Nemo en Google Maps?

Para encontrar el Punto Nemo en Google Maps es posible ingresar las coordenadas 48°52.6′S, 123°23.6′W. Es posible ingresar al sitio de mapas del gigante de los buscadores y añadir las coordenadas.

También es posible entrar a dicho sitio con este enlace.

|Google Maps.

¿Qué hay en el fondo de Punto Nemo?

Aunque es posible pensar que en el fondo de este Punto Nemo haya vida marina, esto no es cierto, ya que es considerada la zona menos biológicamente activa del mundo, debido a que la Corriente Circumpolar Antártica impide la llegada de corrientes marinas con nutrientes.

Además, tampoco llegan materias orgánicas. Las corrientes del mar han arrastrado basura en el Gro del Pacífico sur, de acuerdo con un estudio publicado en 2013. También es considerada como la “Zona deshabitada del Pacífico Sur”.

Agencias espaciales de Rusia, Europa y Japón lo han considerado como un cementerio espacial, donde están fragmentos de satélites e incluso de la estación espacial rusa Mir.

