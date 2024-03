“Turismo migratorio”, fachada de un negocio ilícito del que son víctima los extranjeros

Un choque en el estado de Quintana Roo el que perdieron la vida seis personas; un mexicano y 5 argentinos destapó un fenómeno o negocio ilegal al que le llaman “turismo migratorio”.

Flor López, hermana de una de las víctimas del fatal accidente recuerda lo ocurrido con su familiar de nacionalidad argentina:

“No, mi hermano no conocía a las personas con las que estaba viajando eran todos argentinos... Sé que hay una persona que coordina, una persona que junta a argentinos yo le escribí y llamé, nunca tuve respuesta...”

En este accidente sobrevivieron dos personas, una de ellas es Lucas quien resultó con múltiples fracturas en columna y costillas y quien recuerda lo ocurrido:

“Yo venía con mi teléfono, estaba en el asiento del copiloto nada fue, escuché un grito como un volantazo y no mucho más que eso, cuando levanté la cabeza ya estábamos en el aire y ya cuando me acuerdo ya estaba escuchando los ruidos de las sirenas”, recuerda al tiempo en el que revela si conocía a sus compañeros de viaje.

Es él, quien corrobora la versión de que no se conocían entre sí: “No los conocía. Como le digo a todo el mundo, la verdad es que no es lo importante, lo importante es lo que pasó, no cambia nada de lo que pasó".

¿Qué es el turismo migratorio?

Fundaciones de apoyo a migrantes señalan que se tienen dos modos de operar, empresas falsas que se hacen pasar por operadoras turísticas para sacarlos del país y otro que presuntamente incurren en un delito grave, por la entrega y sellado de pasaportes

Un migrante relató a Fuerza Informativa Azteca su testimonio: “No sé (si sean falsos los sellos), no podría asegurarlo, según he visto en las publicaciones dice que son legales... Sé que tienen una lista y se suelen contactar en privado no tengo el precio exacto”.

Sin embargo otra persona dentro de esos grupos en los que para entrar piden documentos extranjeros, dio el precio.

“Va desde los 7 mil pesos hasta los mil dólares, estamos hablando de casi 20 mil pesos y depende de qué es una diferencia, cada uno maneja sus precios...”.

Especialistas en migración alertan sobre los riegos de adquirir este “coyotaje migratorio”

Marylín Torres, presidenta de la Fundación de Apoyo a Migrantes alerta: “Se arriesgan a que le den un sello falso, se arriesgan que si el día de mañana quieren regularizar un cambio de condición, se ve que el sello no está en sistema”.

Y asegura que se trata de personas que se aprovechan de quienes sueñan con una vida mejor. Son soñadores que en ocasiones arriesgan su propia vida.

Para Lucas Figallo, la situación después del accidente es que se siente “contento de estar vivo, dada las características del accidente, es una locura. Yo no creo en los milagros, yo lo que digo es algo de película, porque la verdad es que lamentablemente han fallecido seis personas y yo estoy vivo”.