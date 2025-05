¡Un cobro impagable! Familia denuncia recibo de luz de 37 mil pesos en Monterrey, Nuevo León

¡Un cobro excesivo! En tan solo un mes, una familia de la colina del Valle, ubicada en Monterrey, Nuevo León, pasó de pagar más de 700 pesos a 37 mil pesos en su recibo de luz, una situación que los ha dejado completamente impactados.

“Pues nos han dicho que tenemos, que puede ser que tengamos una regadera eléctrica o que tengamos soldando algo (...) Pero no tenemos esos equipos”, explicó la mujer afectada.

Comisión Federal de Electricidad da soluciones impagables

Tras ver la enorme cantidad de dinero, acudieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para buscar respuestas; sin embargo, nadie les dio una respuesta de este cobro excesivo.

La única solución que dieron las autoridades fue que pagaran la “deuda” a parcialidades; sin embargo, el costo del recibo de luz es algo que la familia no puede costearse.

“Le dijeron a mi esposo que lo único que podían hacer por él, era hablar con el Jefe de la Comisión Federal de aquí (...) Pues les iban hacer una parcialidad de pago”, explicó la mujer.

Otra de las excusas de la dependencia, fue que la familia no había pagado los recibos de luz desde hace algunos meses; sin embargo, la familia aseguró que el recibo había sido pagado en tiempo y forma. Aseguraron que los 700 pesos ya pagados, solo eran un estimado de la deuda total.

“Mínimo que me cobren algo coherente”: Familia pide que se les cobre una deuda justa

Con tristeza y desesperación, los habitantes de esta casa, le piden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que les cobren un precio justo y coherente.

Además, pidieron a las autoridades que acudieran a su casa para realizar una correcta lectura, para que el precio pueda ser modificado y desaparezca la deuda de los 37 mil peso.

“Necesito que me ayuden a bajarle, mínimo que cobren algo coherente (...) Necesito que me ayuden a bajarle, mínimo que me cobren algo coherente (...) No tengo una fábrica, una feria, un hospital, no tengo algo grande aquí en la casa”, declaró la afectada para Fuerza Informativa Azteca (FIA).