¿Cuáles han sido las expropiaciones más importantes en México?

Recientemente, el gobierno del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha publicado algunas expropiaciones en el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ante esto, es relevante saber qué es una expropiación y cuáles han sido las más importantes en la historia del país.

¿Qué es una expropiación?

En la ley, la expropiación es un instrumento que busca el equilibro entre el interés público y el interés de los propietarios, esto significa desposeer de una cosa a su propietario dándole, en cambio, una indemnización.

Miguel Acosta Romero señala que la expropiación es un acto jurídico por medio del cual, el Estado impone al particular la transferencia de una propiedad de determinados bienes, cuando los mismos son necesarios para la realización de la actividad del Estado y existe una causa de utilidad pública si así lo requiere, siempre y cuando se cubra con una indemnización.

¿Cuáles son las expropiaciones más importantes en la historia de México?

Algunas de las expropiaciones más relevantes en México son:



Sin duda, una de las más conocidas fue la expropiación petrolera en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien nacionalizó todas las compañías extranjeras y creó Petróleos Mexicanos (Pemex).

En 2019, el gobierno de México expropió hectáreas que serían destinadas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Más de 1 millón de metros cuadrados de tierra en cuatro municipios para la construcción del tramo 5 del Tren Maya en 2022.

Más de 900 hectáreas a favor del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Expropiación de terrenos a Ferrosur para el corredor interoceánico

¿Qué propiedades se pueden expropiar en México?

De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la Nación, la cual tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dice el interés público:

