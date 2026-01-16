Logo Inklusion Sitio accesible
¿Qué está pasando en la Línea 2 del Metro CDMX, hoy 16 de enero de 2026? Estaciones cerradas y avance de trenes en vivo

Qué el avance de trenes de las 12 líneas del metro no afecte tu ruta cotidiana hoy 16 de enero de 2026; consulta aquí en vivo la situación del Metro CDMX.

Escrito por:  Ollinka Méndez

No llegues tarde a tus actividades cotidianas, consulta el minuto a minuto sobre el avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX, este viernes 16 de enero de 2026.

¿Qué está pasando en el Metro CDMX, hoy 16 de enero de 2026? Estaciones cerradas y avance de trenes en vivo

Avance LENTO en la línea 2

A minutos de la apertura del Metro CDMX, la línea 2 presenta avance lento, de acuerdo con usuarios y autoridades del servicio. Toma tus precauciones.

