Un año de la masacre: ¿Qué fue de Robert Crimo, el autor del tiroteo en Chicago el 4 de julio?

Uno de los principales problemas en Estados Unidos relacionados con la violencia radica en las balaceras perpetradas por jóvenes en distintos espacios públicos. A pesar de haber un alto número de registros en los últimos meses, probablemente uno de los más significativos para los norteamericanos fue el tiroteo en Chicago el pasado 4 de julio de 2022.

Con apenas 21 años, Robert E. Crimo III fue el autor de la masacre que se llevó la vida de siete personas durante un desfile conmemorativo en Highland Park, Illinois, donde además hirió a decenas de personas desde una azotea con un "rifle de alta potencia", momento que fue grabado y difundido en redes sociales un año atrás.

Un año después del brutal hecho, la imagen de Robert Crimo se ha convertido en una de las principales referentes respecto a los tiroteos en Estados Unidos, por lo que hoy recordamos qué fue de su caso y cómo fue tratado por las autoridades en Norteamérica.

🚨 Se reporta otro tiroteo en Estados Unidos. Esta vez fue en el desfile del 4 de Julio en el Highland Park de la ciudad de Chicago, Illinois. pic.twitter.com/57tY55Qe0H — Andre Carneiro (@Andrecaes) July 4, 2022

Tiroteo en Chicago el 4 de julio: ¿Qué pasó con Robert E. Crimo III?

Robert Crimo fue detenido en las siguientes horas posteriores a la masacre, por lo que fue presentado ante las autoridades correspondientes de Illinois para iniciar un proceso. Al cabo de unos días, un jurado del condado de Lake vinculó a Crimo III por 117 cargos relacionados con la masacre, 21 de ellos por asesinato en primer grado, otros 48 por intento de asesinato y 48 más por agresión agravada.

Crimo aceptó ante las autoridades haber vaciado dos cargadores de 30 rondas en su metralleta, antes de cargar un tercero e iniciar con los disparos; sin embargo, una semana después de la lectura de cargos, el joven se declaró inocente, por lo que inició un juicio para determinar su culpabilidad, mismo que sigue vigente mientras permanece encerrado en una cárcel de Illinois, en Chicago.

En caso de ser hallado culpable, Robert Crimo III podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional, en especial si es sentenciado por todos los cargos por los que es imputado, ya que cada uno de ellos agrava la suma de sus condenas.

¿Qué pasó en Illinois, Chicago, el 4 de julio de 2022?

El tiroteo en Chicago el pasado 4 de julio de 2022 ocurrió durante el desfile en Highland Park, Illinois, por el Día de la Independencia. Durante el momento de la balacera, cinco personas murieron en el lugar, mientras que otras dos fallecieron en el hospital. Un mexicano se encontraba presente en la masacre y desde entonces se inició una fuerte investigación para dar con el autor.