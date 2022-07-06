¡De miedo! Robert Crimo III compartía estos videos en redes

Robert E. Crimo III, el presunto atacante del tiroteo en Highland Park, Illinois, publicó varios videos espeluznantes en sus redes sociales, bajo el seudónimo de “Awake el rapero”. La mayoría hacían alusión a la violencia.

El presunto tirador del 4 de julio en Illinois compartió videos musicales que él mismo produjo, los cuales contenían letras siniestras y escenas de violencia, donde las armas de fuego eran las protagonistas.

Incluso sus fotos de perfil en las redes posaba portando un casco con una montura para cámara y una cazadora multicolor.

Escalofriante video de Robert (Bob) E. Crimo III, el tirador que mató a 8 persona en un desfile del 4 de Julio en #HighlandPark, #Chicago. pic.twitter.com/qQHldTE5Co — 🅑🅔🅣🅞 (@BetoCda) July 5, 2022

Algunas imágenes compartidas en sus redes sociales, aparecía Robert E. Crimo III portando cascos y chalecos antibalas, mientras acariciaba la bandera de Estados Unidos.

En otro video, titulado “Estás despierto” se ve a Crimo con el cabello pintado de varios colores y tatuajes en la cara en los que se lee “Necesito hacerlo es mi destino”.

Algunos de sus videos están hechos con dibujos animados que representan a un tirador con la apariencia de Robert E. Crimo III realizando un ataque con un rifle. En otras imágenes, se ve a su propio dibujo tirado en el suelo en un charco de sangre, portando armas mientras está rodeado de policías.

Las cuentas de Facebook y Twitter de Robert E. Crimo fueron eliminadas tras darse a conocer su relación con el tiroteo en el desfile del 4 de julio en Illinois.

3/🧵DEL ASESINO de #HighlandPark #Chicago, se han revelado, su nombre e imagenes: Robert "Bobby" E. Crimo.

Empaña de esta manera la celebración del 4 de julio 2022 en EEUU.



Me recordó al Asesino de #Parkland Florida, #NicolasCruz.pic.twitter.com/bmhZIm0fzn — Wolfang O (@pimentonverde) July 4, 2022

Con ello, Robert E. Crimo se sumó a la lista de atacantes que compartieorn sus intenciones de cometer tiroteos a través de redes sociales.

La policía había confiscado cuchillos a Robert E. Crimo II

Un funcionario de la oficina del alguacil de Highland Park dijo que el sospechoso del tiroteo en el desfile del 4 de julio había estado bajo la atención de la policía y que le habían confiscado cuchillos.

En una conferencia de prensa el martes, las autoridades mencionaron dos encuentros previos entre Robert E. Crimo y agentes del orden público, incluida una llamada de emergencia que informó un intento de suicidio y otra sobre presuntas amenazas que había dirigido a miembros de la familia.

