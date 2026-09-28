¿Vuelos cancelados por el Huracán “Polo” en México? Esto debes hacer si tu viaje es afectado por mal clima; reembolso y derechos

¿El mal clima puso en riesgo tu viaje? La llegada del Huracán "Polo" a México ha provocado mal clima en algunas regiones del territorio nacional, generando retrasos y cancelaciones de vuelos por seguridad de las y los usuarios; te compartimos qué hacer en caso de que tu viaje sea pospuesto por las malas condiciones meteorológicas.

¿En qué aeropuertos hay vuelos cancelados por Huracán "Polo"?

Aerolíneas mexicanas confirmaron que los vuelos programados para este martes en Hermosillo y Ciudad Obregón, en Sonora, serán cancelados por el Huracán "Polo".

Se espera que el fenómeno climático impacte en Sonora este martes 29 de septiembre 2026, según autoridades de la CNPC; se desconoce la hora exacta en la que podría tocar tierra.

#VolarisInforma ⚠️ Debido a las condiciones meteorológicas ocasionadas por el #huracánPolo, nuestras operaciones programadas para mañana, 29 de septiembre en #Hermosillo y #CdObregón han sido canceladas. 🌀✈️



Si tienes un vuelo programado, consulta su estatus antes de dirigirte… https://t.co/4P5EAaLrqv — Volaris (@viajaVolaris) September 28, 2026

¿Qué hacer si tu vuelo es cancelado por el Huracán "Polo" en México?

Si tienes un vuelo en puerta para esta martes y fue cancelado por el Huracán "Polo", los usuarios deben acudir directamente con sus respectivas aerolíneas, pues cada una de ellas cuenta con un sistema distinto para el manejo de este tipo de crisis.

Aunque la compañía aérea esté obligada por ley a ofrecerte opciones de protección, cada una aplica reglas específicas sobre indemnizaciones debido a que la cancelación es por motivos meteorológicos.

¿Qué apoyo y atención te corresponde recibir en el aeropuerto por mal clima?

¡No entres en pánica! A pesar de que la cancelación de los vuelos no es culpa de las aerolíneas, ellas están obligadas a brindar los siguientes servicios a los usuarios afectados por el mal clima:



Uso de internet.

Alimentos.

Transporte.

Hospedaje (en caso de ser necesario).

Vuelo alternativo.

Acceso a llamadas telefónicas y/o envío de correos electrónicos.

Vuelos cancelados por el Huracán "Polo": ¿Aplica reembolso por mal clima?

Si un vuelo fue cancelado o retrasado debido al mal clima , provocado por el Huracán "Polo" , los viajeros tienen derecho a un vuelo alternativo ; sin embargo, antes de hacer alguna aclaración se debe revisar las políticas de la aerolínea.

Por ello, en caso de una cancelación, las aerolíneas no suelen hacerse responsable de devolverte el dinero del boleto de avión, ya que la decisión no estuvo en sus manos.