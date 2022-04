¿Qué hacer para buscar a un familiar desaparecido?

Perder el contacto con una persona querida, o tener a un familiar, un amigo, alguien cercano, desaparecido, es una dura experiencia y por lo general nadie está preparado para ello. Por eso aquí te decimos qué hacer para prevenir un caso así y cómo actuar en caso de que se necesite encontrar a alguien.

De acuerdo con especialistas lo primero que se debe hacer es reportar la desaparición ante las autoridades; pero primero es necesario hablar de qué hacer para prevenir que esto ocurra, aunque se trata de situaciones que son difícil de prever.

¿Qué hacer para prevenir una desaparición?

1.- Tener una hoja con todas tus cuentas de redes sociales, accesos, contraseñas y entregarla a alguien de toda tu confianza.

2.- Mantener siempre historiales de conversación resguardados en un drive, nube, icloud.

3.- Mantener siempre que sea posible tu ubicación compartida.

4.- Compartir itinerarios: “voy a tal lugar, llego en tanto, voy por tal ruta”.

5.- Comparta siempre foto de placas y datos de uber o transporte, así sea camión foráneo.



6.- Siempre vayan mandando mensajes o hablando por cel, el celular se conectara con antenas que permitirá una mejor geolocalización.

Si llegara a ocurrir alguna desaparición los pasos anteriores ya darán grandes pistas para comenzar una búsqueda.



Familiares o amigos que buscan a un desaparecido

1.- Actuar inmediatamente si notas algo fuera de lo habitual o rutina.

2.- No dejar de marcar al celular mientras siga dando tono de llamada, recuerden esto nos sirve para geolocalizar el equipo.

3.- Contactar a las últimas personas en contacto y no perderlas de vista.

4.- Iniciar búsqueda del desaparecido en redes sociales.

5.- Acudir a la fiscalía, no existe un plazo mínimo de horas la búsqueda tiene que ser inmediata.



6.- Si tienen un punto de referencia comenzar a solicitar acceso a cámaras se seguridad de tiendas, casas, negocios, algunas cámaras suelen borrar el material pasadas las 48 horas.

7.- Conseguir una sábana de llamadas; la fiscalía debe de solicitar esto mediante un juez pero esto puede tardar horas valiosas, pueden preguntar a algún colectivo para que los oriente en la obtención de estás que al ser conseguidas de manera “ilegal” pueden tener un costo.

8.- Comenzar a difundir en redes, en grupos, escribir a páginas o cualquier medio que pueda dar visibilidad; arroba, cuentas, memes siempre estarán a su disposición.

9.- Manifestarse y llamar la atención de los medios de comunicación.

10.- Nunca pongan sus números personales, traten de apoyarse en colectivos o directo a la fiscalía, los intentaran extorsionar de cualquier manera posible.

11.- El círculo cercano siempre es el primer sospecho, duden de todos.

12.- Tratar de entrar a redes sociales a buscar conversaciones que puedan dar indicios.

13.- Organizar actividades entre la familia, fiscalía, alguien más moviendo redes y medios, otros en la calle preguntando y consiguiendo videos.

14.- No creer en charlatanes o supuestos adivinos que aprovecharán la oportunidad para sacar dinero de la situación.

15.- Cada estado de la República cuenta con comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas.

Con información de Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.