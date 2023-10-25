Huracán “Otis": ¿Qué hacer antes, durante y después?
El huracán Otis tocó tierra como categoría 5 en Acapulco, Guerrero, dejando la zona incomunicada, por lo que no se conocen los daños hasta este momento.
Durante la madrugada de este miércoles 25 de octubre, el huracán Otis tocó tierra como categoría 5 y azotó la ciudad turística de Acapulco. Esto ocasionó cortes de energía y líneas telefónicas, así como daños materiales; sin embargo, todavía no se sabe si hay pérdida de vidas humanas, pues la zona está incomunicada.
En ese sentido, es importante conocer qué hacer antes, durante y después de un huracán para lograr el menor daño posible. El gobierno de México exhorta a la población y visitantes de Guerrero a mantenerse en resguardo por el tránsito del fenómeno.
🌀 #Guerrero | Uriel Bello reporta que #Acapulco se encuentra incomunicado y sin luz tras el impacto de "#Otis".— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023
El huracán se degradó a categoría 2 mientras avanza por la entidad.
Nos cuentan @DanielaObregonS y @_NinaAndrade en @PrimeraLineaAM.https://t.co/wYljmk2psl pic.twitter.com/VOY4pEp2GE
¿Qué hay que hacer antes, durante y después de un huracán?
Estas son algunas de las acciones que se deben realizar antes de un huracán:
- Planificar un plan de Protección Civil con la familia.
- Reparar techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores.
- Conocer e identificar los refugios temporales.
- Informarse por medios oficiales.
- Tener listo un botiquín de primeros auxilios.
Las acciones que se deben seguir durante un huracán:
- Conservar la calma.
- Desconectar todos los aparatos y el interruptor de energía eléctrica.
- Cerrar las llaves de agua y gas.
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
- Usar lámparas de pilas.
- Mantenerse en resguardo total.
- Evitar los desplazamientos.
- No salir del refugio temporal.
Estas son las recomendaciones que se dan a seguir después de un huracán:
- Seguir las instrucciones de personal capacitado.
- Reportar a personas heridas con los servicios de emergencia.
- No comer nada que esté crudo ni de dudosa procedencia.
- Beber agua que almacenó o hierva la que va a tomar.
- Utilice zapatos cerrados.
- Si su hogar no sufrió daños, permanezca ahí.
- Antes de conectar sus aparatos electrónicos, cerciorarse de que están secos.
AMLO destaca plan DN-III
Por su parte, el presidente López Obrador dijo que no hay comunicación en la zona afectada, por lo que no se sabe si hay pérdidas humanas; sin embargo, confirmó que hay daños materiales. "Todavía no tenemos datos de perdidas humanas, no tenemos comunicación, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco, tiene derrumbes. Nuestra preocupación y la gente de Acapulco a Zihuatanejo, ya se está establecimiento y vamos a dedicarnos a estar pendientes”, dijo AMLO.