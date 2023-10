Huracán “Otis": ¿Qué hacer antes, durante y después?

Durante la madrugada de este miércoles 25 de octubre, el huracán Otis tocó tierra como categoría 5 y azotó la ciudad turística de Acapulco. Esto ocasionó cortes de energía y líneas telefónicas, así como daños materiales; sin embargo, todavía no se sabe si hay pérdida de vidas humanas, pues la zona está incomunicada.

En ese sentido, es importante conocer qué hacer antes, durante y después de un huracán para lograr el menor daño posible. El gobierno de México exhorta a la población y visitantes de Guerrero a mantenerse en resguardo por el tránsito del fenómeno.

🌀 #Guerrero | Uriel Bello reporta que #Acapulco se encuentra incomunicado y sin luz tras el impacto de "#Otis".



El huracán se degradó a categoría 2 mientras avanza por la entidad.



El huracán se degradó a categoría 2 mientras avanza por la entidad.

¿Qué hay que hacer antes, durante y después de un huracán?

Estas son algunas de las acciones que se deben realizar antes de un huracán:



Planificar un plan de Protección Civil con la familia.

Reparar techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores.

Conocer e identificar los refugios temporales.

Informarse por medios oficiales.

Tener listo un botiquín

Las acciones que se deben seguir durante un huracán:



Conservar la calma.

Desconectar todos los aparatos y el interruptor de energía eléctrica.

Cerrar las llaves de agua y gas.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Usar lámparas de pilas.

Mantenerse en resguardo total.

Evitar los desplazamientos.

No salir del refugio temporal.

Estas son las recomendaciones que se dan a seguir después de un huracán:



Seguir las instrucciones de personal capacitado.

Reportar a personas heridas con los servicios de emergencia.

No comer nada que esté crudo ni de dudosa procedencia.

Beber agua que almacenó o hierva la que va a tomar.

Utilice zapatos cerrados.

Si su hogar no sufrió daños, permanezca ahí.

Antes de conectar sus aparatos electrónicos, cerciorarse de que están secos.

AMLO destaca plan DN-III

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que no hay comunicación en la zona afectada, por lo que no se sabe si hay pérdidas humanas; sin embargo, confirmó que hay daños materiales. “Todavía no tenemos datos de perdidas humanas, no tenemos comunicación, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco, tiene derrumbes. Nuestra preocupación y la gente de Acapulco a Zihuatanejo, ya se está establecimiento y vamos a dedicarnos a estar pendientes”, dijo AMLO.