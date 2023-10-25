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Huracán “Otis": ¿Qué hacer antes, durante y después?

El huracán Otis tocó tierra como categoría 5 en Acapulco, Guerrero, dejando la zona incomunicada, por lo que no se conocen los daños hasta este momento.

¿Qué hay que hacer antes, durante y después de un huracán?
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Escrito por: América López

Durante la madrugada de este miércoles 25 de octubre, el huracán Otis tocó tierra como categoría 5 y azotó la ciudad turística de Acapulco. Esto ocasionó cortes de energía y líneas telefónicas, así como daños materiales; sin embargo, todavía no se sabe si hay pérdida de vidas humanas, pues la zona está incomunicada.

En ese sentido, es importante conocer qué hacer antes, durante y después de un huracán para lograr el menor daño posible. El gobierno de México exhorta a la población y visitantes de Guerrero a mantenerse en resguardo por el tránsito del fenómeno.

¿Qué hay que hacer antes, durante y después de un huracán?

Estas son algunas de las acciones que se deben realizar antes de un huracán:

  • Planificar un plan de Protección Civil con la familia.
  • Reparar techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores.
  • Conocer e identificar los refugios temporales.
  • Informarse por medios oficiales.
  • Tener listo un botiquín de primeros auxilios.

Las acciones que se deben seguir durante un huracán:

  • Conservar la calma.
  • Desconectar todos los aparatos y el interruptor de energía eléctrica.
  • Cerrar las llaves de agua y gas.
  • Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
  • Usar lámparas de pilas.
  • Mantenerse en resguardo total.
  • Evitar los desplazamientos.
  • No salir del refugio temporal.

Estas son las recomendaciones que se dan a seguir después de un huracán:

  • Seguir las instrucciones de personal capacitado.
  • Reportar a personas heridas con los servicios de emergencia.
  • No comer nada que esté crudo ni de dudosa procedencia.
  • Beber agua que almacenó o hierva la que va a tomar.
  • Utilice zapatos cerrados.
  • Si su hogar no sufrió daños, permanezca ahí.
  • Antes de conectar sus aparatos electrónicos, cerciorarse de que están secos.

AMLO destaca plan DN-III

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que no hay comunicación en la zona afectada, por lo que no se sabe si hay pérdidas humanas; sin embargo, confirmó que hay daños materiales. "Todavía no tenemos datos de perdidas humanas, no tenemos comunicación, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco, tiene derrumbes. Nuestra preocupación y la gente de Acapulco a Zihuatanejo, ya se está establecimiento y vamos a dedicarnos a estar pendientes”, dijo AMLO.

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