¿Qué hicieron hoy jueves 22 de junio las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron sus actividades
Las ‘corcholatas’ de Morena y sus aliados continúan recorriendo México en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿qué hicieron hoy?
Las ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), siguen recorriendo el país como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿qué hicieron hoy jueves 22 de junio de 2023?
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes de Morena y sus aliados:
- Marcelo Ebrard
- Claudia Sheinbaum
- Adán Augusto López Hernández
- Ricardo Monreal
- Gerardo Fernández Noroña
- Manuel Velasco
Marcelo Ebrard recibe reconocimiento de Asociación de Hospitales privados
Este jueves 22 de junio, Marcelo Ebrard recibió el reconocimiento de la Asociación de Hospitales privados por el apoyo que, como funcionario público, otorgó con vacunas y equipo de protección en la pandemia de Covid-19. "Se lo dedico a médicos, enfermeras y personal que ya no está con nosotros", escribió en redes sociales. Posteriormente, se tomó un momento para recorrer las instalaciones.
Gracias !! pic.twitter.com/kRKMZUA2Qt— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 22, 2023
Claudia Sheinbaum encabeza Asamblea Informativa por la Cuarta Transformación
En su visita a Tijuana, Baja California, Claudia Sheinbauam presidió la Asamblea Informativa por la Cuarta Transformación: "Aquí empieza la patria y continuará la Transformación con sello propio!", declaró.
Adán Augusto López Hernández recorre Jalisco
El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recorrió Jalisco; "iniciamos nuestra gira en esta tierra tan representativa de la identidad nacional", apuntó el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación al indicar también conversó con las y los compañeros de Lagos de Moreno.
Regresamos nuevamente a Jalisco, tras iniciar nuestra gira en esta tierra tan representativa de la identidad nacional.— Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 22, 2023
Hoy conversé con las y los compañeros de Lagos de Moreno, y están convencidos: pronto llegará la 4T a Jalisco. pic.twitter.com/oJtvIM9Wxb
Ricardo Monreal vista Hidalgo este jueves 22 de junio
Ricardo Monreal, una de las 'corcholatas' de Morena, recorrió Hidalgo, donde encabezó una conferencia de prensa ante medios de comunicación y posteriormente, convivió con los asistentes al recinto.
Tulancingo es el centro de comercio de la región; su gente, de una sola pieza, trabajadora, honesta, un ejemplo de lo que somos como país. Seguimos luchando en este proceso para continuar con la transformación. Tenemos una oportunidad real para lograrlo. pic.twitter.com/DA8VNTEBX3— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 22, 2023
Gerardo Fernández Noroña dirige una serie de conferencias
Fernández Noroña visita Puebla para encabezar una serie de conferencias, "mucho trabajo hoy con el pueblo", informó. Así mismo otorgó diversas entrevistas a medios de comunicación locales y participó en una donación de libros de la "Casa Blanca".
Donación de libros de la “Casa Blanca”, de un autor, súper chingón, jejeje. pic.twitter.com/eFXOrdQ2em— Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 22, 2023
Manuel Velasco suspende actividades
Debido al accidente de su esposa, Anahí, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación decidió suspender todos sus compromisos para pasar tiempo con su familia.
Muy buenas noches.— Manuel Velasco (@VelascoM_) June 22, 2023
El día de ayer, mientras me encontraba de gira en la ciudad de Monterrey, mi esposa @Anahi sufrió un percance en el oído que le provocó una afectación en el tímpano. 1/2
¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?
El recorrido de las corcholatas de Morena terminará el próximo 27 de agosto y será a partir del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.
Una vez finalizadas las encuestas Morena elegirá a su candidato oficial a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.
¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?
Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.
El aspirante seleccionado representará al partido de Morena y sus aliados en la candidatura de las elecciones 2024.