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¿Qué hicieron hoy jueves 22 de junio las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron sus actividades

Las ‘corcholatas’ de Morena y sus aliados continúan recorriendo México en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿qué hicieron hoy?

‘Corcholatas’ de Morena
‘Corcholatas’ de Morena|Este ha sido el recorrido de las ‘Corcholatas’ de Morena hoy jueves 22 de junio

Escrito por: Pilar Espinoza

Las ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), siguen recorriendo el país como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿qué hicieron hoy jueves 22 de junio de 2023?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes de Morena y sus aliados:

  • Marcelo Ebrard
  • Claudia Sheinbaum
  • Adán Augusto López Hernández
  • Ricardo Monreal
  • Gerardo Fernández Noroña
  • Manuel Velasco

Marcelo Ebrard recibe reconocimiento de Asociación de Hospitales privados

Este jueves 22 de junio, Marcelo Ebrard recibió el reconocimiento de la Asociación de Hospitales privados por el apoyo que, como funcionario público, otorgó con vacunas y equipo de protección en la pandemia de Covid-19. "Se lo dedico a médicos, enfermeras y personal que ya no está con nosotros", escribió en redes sociales. Posteriormente, se tomó un momento para recorrer las instalaciones.

Claudia Sheinbaum encabeza Asamblea Informativa por la Cuarta Transformación

En su visita a Tijuana, Baja California, Claudia Sheinbauam presidió la Asamblea Informativa por la Cuarta Transformación: "Aquí empieza la patria y continuará la Transformación con sello propio!", declaró.

Adán Augusto López Hernández recorre Jalisco

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recorrió Jalisco; "iniciamos nuestra gira en esta tierra tan representativa de la identidad nacional", apuntó el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación al indicar también conversó con las y los compañeros de Lagos de Moreno.

Ricardo Monreal vista Hidalgo este jueves 22 de junio

Ricardo Monreal, una de las 'corcholatas' de Morena, recorrió Hidalgo, donde encabezó una conferencia de prensa ante medios de comunicación y posteriormente, convivió con los asistentes al recinto.

Gerardo Fernández Noroña dirige una serie de conferencias

Fernández Noroña visita Puebla para encabezar una serie de conferencias, "mucho trabajo hoy con el pueblo", informó. Así mismo otorgó diversas entrevistas a medios de comunicación locales y participó en una donación de libros de la "Casa Blanca".

Manuel Velasco suspende actividades

Debido al accidente de su esposa, Anahí, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación decidió suspender todos sus compromisos para pasar tiempo con su familia.

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las corcholatas de Morena terminará el próximo 27 de agosto y será a partir del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Una vez finalizadas las encuestas Morena elegirá a su candidato oficial a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

El aspirante seleccionado representará al partido de Morena y sus aliados en la candidatura de las elecciones 2024.

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