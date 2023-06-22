¿Qué hicieron hoy jueves 22 de junio las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron sus actividades

Las ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), siguen recorriendo el país como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿qué hicieron hoy jueves 22 de junio de 2023?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes de Morena y sus aliados:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard recibe reconocimiento de Asociación de Hospitales privados

Este jueves 22 de junio, Marcelo Ebrard recibió el reconocimiento de la Asociación de Hospitales privados por el apoyo que, como funcionario público, otorgó con vacunas y equipo de protección en la pandemia de Covid-19. "Se lo dedico a médicos, enfermeras y personal que ya no está con nosotros", escribió en redes sociales. Posteriormente, se tomó un momento para recorrer las instalaciones.

Claudia Sheinbaum encabeza Asamblea Informativa por la Cuarta Transformación

En su visita a Tijuana, Baja California, Claudia Sheinbauam presidió la Asamblea Informativa por la Cuarta Transformación: "Aquí empieza la patria y continuará la Transformación con sello propio!", declaró.

Adán Augusto López Hernández recorre Jalisco

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recorrió Jalisco; "iniciamos nuestra gira en esta tierra tan representativa de la identidad nacional", apuntó el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación al indicar también conversó con las y los compañeros de Lagos de Moreno.

Regresamos nuevamente a Jalisco, tras iniciar nuestra gira en esta tierra tan representativa de la identidad nacional.



Hoy conversé con las y los compañeros de Lagos de Moreno, y están convencidos: pronto llegará la 4T a Jalisco. pic.twitter.com/oJtvIM9Wxb — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 22, 2023

Ricardo Monreal vista Hidalgo este jueves 22 de junio

Ricardo Monreal, una de las 'corcholatas' de Morena, recorrió Hidalgo, donde encabezó una conferencia de prensa ante medios de comunicación y posteriormente, convivió con los asistentes al recinto.

Tulancingo es el centro de comercio de la región; su gente, de una sola pieza, trabajadora, honesta, un ejemplo de lo que somos como país. Seguimos luchando en este proceso para continuar con la transformación. Tenemos una oportunidad real para lograrlo. pic.twitter.com/DA8VNTEBX3 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 22, 2023

Gerardo Fernández Noroña dirige una serie de conferencias

Fernández Noroña visita Puebla para encabezar una serie de conferencias, "mucho trabajo hoy con el pueblo", informó. Así mismo otorgó diversas entrevistas a medios de comunicación locales y participó en una donación de libros de la "Casa Blanca".

Donación de libros de la “Casa Blanca”, de un autor, súper chingón, jejeje. pic.twitter.com/eFXOrdQ2em — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 22, 2023

Manuel Velasco suspende actividades

Debido al accidente de su esposa, Anahí, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación decidió suspender todos sus compromisos para pasar tiempo con su familia.

Muy buenas noches.



El día de ayer, mientras me encontraba de gira en la ciudad de Monterrey, mi esposa @Anahi sufrió un percance en el oído que le provocó una afectación en el tímpano. 1/2 — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 22, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las corcholatas de Morena terminará el próximo 27 de agosto y será a partir del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Una vez finalizadas las encuestas Morena elegirá a su candidato oficial a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

El aspirante seleccionado representará al partido de Morena y sus aliados en la candidatura de las elecciones 2024.