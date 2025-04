Morelos, el paraíso perdido: Análisis de la violencia, saqueos y extorsiones que hunden la entidad

Morelos fue por décadas el sinónimo de descanso, sol y tranquilidad. La eterna primavera ofrecía balnearios, albercas y un refugio de paz para locales y turistas. Hoy, sin embargo, se ha convertido en un paraíso perdido, donde la extorsión, el saqueo y la violencia han tomado el control, dejando a sus habitantes en un estado de miedo y desesperanza.

De refugio de descanso a zona de terror

“Morelos se manifestaba como una zona de descanso, no de guerra. Aquí venían muchos turistas de diferentes partes del mundo”, relata una víctima del despojo y la extorsión para Fuerza Informativa Azteca (FIA). Pero el rostro de la entidad cambió a partir de 2010, cuando la muerte de un líder criminal conocido como “El Barbas” desató una ola de violencia que persiste hasta hoy.

Desde entonces, la inseguridad ha tomado protagonismo en la vida diaria de los morelenses. Prueba de ello es el “Altar de Víctimas Desaparecidas” en la entrada principal del Palacio de Gobierno de Cuernavaca. Más de 160 fotografías de personas desaparecidas conforman un muro que apenas muestra la punta del iceberg de la crisis que enfrenta el estado.

Una de esas imágenes es la de Diego Armando Nieto. Su madre, Alma Gricela Nieto, lleva desde 2011 buscando respuestas sobre su paradero. “Que hagan justicia para nuestros hijos, ¿dónde están? Somos humanos, son personas. No entienden el dolor de una madre”, clama Alma, esperando que algún día la verdad le permita hallar paz.

Extorsión y saqueo: La crisis económica de los morelenses

Los casos de extorsión y despojo han llevado a los habitantes de Morelos a vivir en un constante estado de terror. “Cuando yo estaba hincado con un arma larga en la sien, sí me empezó a dar miedo. Me dijeron que ni me podía salir del contorno donde vivía porque habría represalias contra mi familia”, relató una víctima de despojo.

El saqueo también ha afectado a comerciantes y empresarios. “Decidí emprender aquí, pero meses después de abrir mi negocio, me hablaron para avisarme que lo habían vaciado”, cuenta otra víctima. Esta situación ha generado una guerra silenciosa donde los ciudadanos son las principales víctimas, incapaces de caminar libremente por las calles sin temor.

La falta de inversión y el impacto económico

El Presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, subraya que la violencia ha generado una falta de inversión en la región. “No hay empresario que quiera invertir en un territorio donde su capital esté en riesgo. Es fundamental reducir la extorsión y que los políticos asuman su responsabilidad en la inseguridad que vivimos”, destaca Martínez Bello.

Y es que los datos son alarmantes:



Entre 2015 y 2024, Morelos ha registrado 1,402 delitos de extorsión , sin contar la cifra negra de los casos no denunciados.

, sin contar la cifra negra de los casos no denunciados. Cuautla se ha convertido en el municipio con más extorsiones en México.

La falta de acción gubernamental en Morelos

Las víctimas han tratado de obtener apoyo de las autoridades sin éxito. Alma Gricela Nieto intentó contactar a la presidenta, Claudia Sheinbaum, pero su petición fue ignorada. “Me acerqué a ella cuando vino a apoyar a la gobernadora de Morelos, pero me dijo que no me podía ayudar”, denuncia.

Mientras el gobierno evade su responsabilidad, Morelos sigue sumido en la incertidumbre. Normalizar la violencia sería una salida fácil para el Estado mexicano, pero el pueblo morelense merece justicia y respuestas.

El paraíso perdido sigue esperando ser rescatado.