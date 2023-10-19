Así es la terrible lesión de Neymar y la millonaria indemnización que recibirá su club

Terminó la Fecha FIFA en las eliminatorias mundialistas de Conmebol y el gran perdedor fue Brasil, pues entre el empate contra Venezuela y la derrota ante Uruguay, la gran noticia fue la terrible lesión de Neymar Jr., quien se podría perder hasta 8 meses de actividad deportiva y deja muy mermada a su selección y a su nuevo club, el Al Hilal de Arabia Saudita.

Neymar Jr. se lesionó justo antes del medio tiempo en el partido contra Uruguay, cuando disputaba un balón dividido contra Nicolás de la Cruz. El jugador de 31 años tuvo un giro en la rodilla sin buen apoyo y de inmediato se tiró al césped, donde pidió atención médica de forma desesperada.

¿Cuál es la lesión de Neymar Jr.?

Tras realizar los exámenes médicos pertinentes, finalmente se confirmó que Neymar sufrió una rotura de ligamento anterior cruzado y del menisco de la rodilla izquierda, una de las lesiones más temidas por los deportistas debido a su prolongado tiempo de recuperación, por lo que se trata de la más grave en la carrera del futbolista.

Momento de la lesión de Neymar Jr. en el partido de Uruguay vs. Brasil, en las eliminatorias mundialistas de Conmebol|ANDRES CUENCA/REUTERS

¿Qué es una rotura de ligamento anterior cruzado?

En términos concretos, el ligamento anterior cruzado se localiza entre el fémur y la tibia, justo en el centro de la articulación que conforma la rodilla. Este ligamento es fundamental en el correcto funcionamiento de la pierna, pues junto al ligamento posterior cruzado, controlan el movimiento hacia adelante y atrás de la rodilla.

Según informa la Academia Americana de Cirugías Ortopédicas, el ligamento anterior cruzado "atraviesa en diagonal el medio de la rodilla. Impide que la tibia se desplace hacia la parte delantera del fémur y le da estabilidad rotacional a la rodilla", por lo que, en deportistas, su rotura implica una cirugía para seguir jugando de manera segura.

Su operación requiere un injerto, ya que su la sutura no ha tenido buenos resultados a largo plazo. El más utilizado es extraído del tendón rotuliano, de la misma rodilla afectada, por lo que se desprende una parte y se une con el del ligamento anterior cruzado.

El tiempo de recuperación varía en cada paciente, pero para jugadores suele ser de al menos 5 o 6 meses en el mejor de los casos, con la posibilidad de que se extienda a ocho o más, según se adapte el injerto y se recupere por completo el ligamento.

La lesión en el ligamento anterior cruzado que sufrió Neymar Jr.|Foto: MedlinePlus

Indemnización millonaria al Al Hilal por la lesión de Neymar

Mucho se habló en el verano sobre el fichaje de Neymar Jr. por el Al Hilal, de Arabia Saudita, club que le está pagando alrededor de 100 millones de euros al año por jugar con ellos, por lo que tras esta lesión, se aplicará una indemnización por parte de la FIFA.

Según reporta el Diario Sport, de España, el Al Hilal recibiría una indemnización inicial de 1.5 millones de euros, y posteriormente pagos mensuales hasta completar los 7.5 millones en total, cifra que la FIFA establece como máximo para cubrir el sueldo durante el tiempo que dure lesionado.

El resto debería ser cubierto por su club, el cual puede ascender a más de 90 millones de euros.

