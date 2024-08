Planean ampliar estas líneas del Metro CDMX para llegar hasta Ecatepec en Edomex

¡Atención ciudadanos! Si diariamente te movilizas entre la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), esta noticia podría interesarte, porque las autoridades buscan impulsar la ampliación de varias Líneas del Metro CDMX, con el fin de que lleguen hasta Ecatepec.

¿Qué líneas del Metro CDMX se buscará conectar con Edomex?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Edomex, la administración de Delfina Gómez, gobernadora de dicho estado, buscará a Clara Brugada, futura Jefa de Gobierno de la CDMX, para impulsar el conexión entre el Mexibús y el Trolebús, con el que los usuarios podrán llegar de forma más práctica a sus destinos.

“La movilidad no conoce fronteras geográficas, todos los días y a toda hora, millones de usuarios cruzan de una entidad a otra hasta por varios kilómetros, y no puede ser que, a pesar de ello, el transporte público no tenga la misma dinámica y no responda a las necesidades del pueblo”, sostuvo .

Entre estas ampliaciones, las autoridades quieren plantear la Línea 3 del Metro CDMX, la cual recorre de Indios Verdes a Universidad. Con la ampliación, está llegaría hasta San Cristóbal Centro en Ecatepec.

De igual forma se extenderían las Líneas 4 y 6, Santa Anita - Martín Carrera y El Rosario - Martín Carrera respectivamente. Estas llegarían hasta Las Américas, también en Ecatepec.

¿Qué línea del Metro te lleva a Ecatepec actualmente?

Actualmente, la Línea B del Metro CDMX puede llevar a los usuarios a Ecatepec, en el Edomex. Esta ruta tiene 21 estaciones y 23.7 kilómetros de vías.

Durante su recorrido pasa por la alcaldía Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero en la capital. Asimismo, recorre parte de Nezahualcóyotl y Ecatepec.

¿Cuánto cuesta un viaje en el Metro de Ciudad de México?

Actualmente, el boleto del Metro CDMX tiene un costo de 5 pesos. Para poder pagar la entrada, los usuarios pueden recargar su Tarjeta de Movilidad Integrada en cualquiera de las estaciones del transporte naranja .

Si bien aún se pueden comprar boletos físicos, la gran parte de las rutas solo aceptan la tarjeta . Esta tarjeta tiene un costo adicional de 15 pesos.