VIDEO muestra los últimos momentos de los adolescentes desaparecidos tras su graduación en Jalisco

El pasado 30 de junio se reportó la desaparición de tres adolescentes tras acudir a su graduación de secundaria en Guadalajara, Jalisco. Un caso que se suma a la desaparición de otras tres personas en Puerto Vallarta en los últimos días

Las cámaras de vigilancia captaron el último rastro de Jhustin Enrique Torres Sandoval, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, los menores desaparecidos que apenas unas horas antes se habían graduado de la Secundaria Técnica 113.

VIDEO: Captan rastro de los adolescentes desaparecidos tras su graduación en Jalisco

En los videos captados se observa como los tres menores caminaban sobre la colonia Lomas del Paraíso acompañados de otro joven, momentos antes que perdieran todo contacto.

Aquel martes 30 de junio, Justin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo, de entre 14 y 15 años de edad, habían acordado salir después de su ceremonia de graduación.

🔴 #IMPORTANTE | En videos captados por cámaras de vigilancia, se observa como los tres jóvenes desaparecidos de Lomas del Paraíso estaban acompañados de otro adolescente momentos antes que perdieran contacto con sus seres queridos. Familiares piden investigar el caso ya que… pic.twitter.com/48qVZO56eo — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 4, 2026

Por la tarde, los tres se reunieron con el compañero que aparece en el video. Sin embargo, este joven sí regresó a casa, lo que de inmediato encendió las alertas.

A esto se suma que las familias comenzaron a recibir mensajes de despedida por lo que temen que los tres pudieran ser víctimas de reclutamiento forzado.

Fiscalía investiga reclutamiento forzado tras desaparición de 3 adolescentes en Jalisco

Medios locales han informado que los jóvenes habían comentado que supuestamente los llevarían a trabajar a la sierra, por lo que esta información ya forma parte de las líneas de investigación.

Al respecto, la Vicefiscalía de personas desaparecidas en Jalisco informó que ya se están realizando entrevistas, pero no se descarta que hayan sido reclutados por parte del crimen organizado.

“Hay un dato de prueba que demuestra que tenían un interés en pertenecer a la delincuencia, pero no lo puedo afirmar, no hay una línea de investigación clara” señaló la titular de la vicefiscalía, Blanca Trujillo.

Tras estas declaraciones, familiares de los tres adolescentes salieron a las calles de Guadalajara para exigir que se agilicen las investigaciones y se evite criminalizar a los menores.

Aseguran que los jóvenes no tenían vínculos con grupos delictivos ni aspiraban a formar parte de algún cártel.

Jóvenes desaparecieron tras salir rumbo a su graduación en Puerto Vallarta

Cinco días antes de lo ocurrido en Guadalajara, se reportó la desaparición de Flor Yoselin Espinoza, José Israel Ramos y Elvira Monserrat Guzmán, en Puerto Vallarta.

Los tres perdieron contacto con sus familias mientras esperaban el transporte hacia su ceremonia de graduación, pero desde entonces no se sabe nada de ellos. Frente a esto, las autoridades estatales investigan una línea: el posible reclutamiento por parte del crimen organizado.