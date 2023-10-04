Los requisitos para sacar mi RFC en México si soy extranjero, según el SAT

En México el Registro Federal de Contribuyentes, mejor conocido como RFC, funciona como una identificación tributaria, un elemento con el que cuentan las y los mexicanos, y es exigido por las autoridades de nuestro país, pero ¿Qué pasa con esta clave si eres extranjero? Esto nos dice el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué es el RFC y para qué sirve?

De acuerdo con las autoridades, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) funciona como una clave de registro única, y sirve para identificar a todas aquellas personas que realizan algún tipo de actividad económica, deban contribuir con el gasto público ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, esta se utiliza para lo siguiente:

Pago de impuestos y obligaciones fiscales.

Acceder a cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

Acceder a programas de seguridad social.

Participar en AFORES.

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es una clave alfanumérica, compuesta por 13 caracteres formados por las iniciales del nombre, seguido de la fecha de nacimiento y 3 caracteres conocidos como “homoclave”.

¿Qué RFC da el SAT a los extranjeros?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorga a las y los extranjeros en México un RFC genérico, el cual funciona perfectamente para emitir facturas además de comprobantes fiscales pero, ¿Cuál es esta clave? Te mostramos.

De acuerdo con las autoridades, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es el siguiente “XEXX010101000”, esta clave genérica se brinda a las personas extranjeras, tanto físicas como morales.

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¿Cómo sacar el RFC si soy extranjero?

Para obtener el registro Federal de Contribuyentes (RFC) genérico no es necesario realizar algún tipo de trámite, ya que esta identificación tributaria está regulada por las normas positivos de México, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la entidad encargada de implementarla.

Por lo que para poder realizar los distintos intercambios comerciales con extranjeros no inscritos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se debe utilizar la clave genérica “XEXX010101000”, esto de acuerdo con lo estipulado en la regla 2.7.1.25 de la Miscelánea Fiscal.