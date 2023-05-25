México, entre los países con menos días festivos: ¿Cuáles tienen más días de descanso obligatorio?

Recientemente, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó ante el Congreso una iniciativa para incrementar los días festivos oficiales que tiene México, pues impulsada por el diputado Nazario Roberto, la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) pretende incluir algunas tradiciones mexicanas de gran popularidad.

Ante esta propuesta, Fuerza Informativa Azteca revisa cuáles son los países con mayor cantidad de días de asueto oficiales ante la ley, un listado entre los que destaca México como uno de los que menos disponen, pues actualmente la LFT solamente tiene autorizados siete días de descanso obligatorios al año.

¿Cuáles son los días festivos oficiales en México?

De acuerdo con el artículo 74 en la LFT, México tiene los siguientes siete días festivos obligatorios cada año, a los que se suma el 1 de diciembre de cada seis años, debido a la transición de presidencia en el Poder Ejecutivo Federal.



1 de enero, año nuevo. Primer lunes de febrero, por el 5 de febrero, Día de la Constitución. El tercer lunes de marzo, por el 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez. 1 de mayo, Día del Trabajo. 16 de septiembre, Día de la Independencia. Tercer lunes de noviembre, por el 20 de noviembre, Día de la Revolución. 25 de diciembre, Navidad.

¿MÁS DÍAS FESTIVOS EN #MÉXICO? 👀



El diputado Nazario Norberto de @PartidoMorenaMx, propone más días de descanso oficiales en nuestro país.



¿Cuáles son y por qué?https://t.co/930bNamKAM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 25, 2023

¿Cuáles son los países con más días festivos al año?

Para poner en contraste y tomando como referencia un informe presentado por la consultoría Mercer, México es el país con menos días festivos al año, pues es superado por todas las naciones analizadas, en especial las de Latinoamérica, región que tiene a Colombia y Argentina con más del doble.



18 días festivos al año: Colombia e India

16 días festivos al año: Argentina, Corea del Sur, Japón, Líbano y Tailandia

De acuerdo con este análisis, México se encuentra a 11 días de poder "igualar" la cantidad de días de descanso que tiene Colombia y la India, quienes resaltan como los países con más festivos cada año. Chile, que no aparece entre los primeros, está muy cerca con 15 días feriados cada año.

¿Cuáles son los países con menos días de descanso obligatorios?

México, con 7 días de descanso

Reino Unidos, Países Bajos y Hungría, con 8 días de descanso

Serbia, con 9 días de descanso

Propuesta de Morena para agregar más días festivos oficiales en México

Bajo el argumento de respetar las tradiciones "más representativas" de México, la propuesta de Morena para modificar la LFT pretende incluir algunas fechas de gran convocatoria para el país, entre las que destaca el Día de Muertos, Día de la Virgen de Guadalupe y el fin de Semana Santa.

A través de este enlace puedes consultar con más detalle de qué trata la propuesta impulsada por el diputado Nazario este jueves 25 de mayo, pues de aprobarse y validarse, México pasaría a tener 13 días festivos al año.

