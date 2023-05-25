¿Más descanso? Diputado de Morena propone añadir días festivos a la LFT

El diputado del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nazario Norberto, presentó la iniciativa al Congreso de la Unión para agregar más días festivos de descanso obligatorio a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El diputado expuso que el objetivo de dicha iniciativa es consolidar el derecho que tiene el trabajador a disfrutar de los días festivos conforme a lo que dice la LFT en el artículo 74.

Hay siete días oficiales al año, según la LFT|Pixabay

¿Qué días festivos se proponen agregar a la LFT?

"Por tratarse de fechas muy representativas de la cultura y tradiciones mexicanas, algunos días de descanso no oficiales, es decir, no constituidas en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, están sujetas a consideración de cada empresa, oficina, institución, secretaría o compañía", se puede leer en la gaceta de la CDMX,

En ese sentido, la iniciativa de sumar más días festivos oficiales contempla las siguientes fechas:



Jueves 6 de abril: Jueves Santo

Viernes 7 de abril: Viernes Santo

Viernes 5 de mayo: Batalla de Puebla

Jueves 12 de octubre: Día de la Raza

Jueves 2 de noviembre: Día de muertos

Martes 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

Con estos días, al año se tendrían 13 días festivos, según la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuáles son los días festivos del 2023 en México?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo indica que los días feriados obligatorios y oficiales en 2023 son:



Primero de enero: inicio de año.

Lunes 6 de febrero en conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917.

Lunes 20 de marzo: natalicio de Benito Juárez.

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo

Sábado 16 de septiembre: en conmemoración del Grito de Independencia

Lunes 20 de noviembre: Revolución Mexicana.

25 de diciembre: Navidad.

El diputado dio argumentos del porqué deberían de tomarse estas fechas como días festivos, pues incluso algunas dependencias ya consideran el 5 de mayo como un día inhábil, como es el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Cámara de Diputados Federal, entre otras.