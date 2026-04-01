Cierre en la México-Toluca: bloqueos y accidentes en carreteras hoy miércoles 1 de abril
Sigue el reporte minuto a minuto del avance en las carreteras en México. Accidentes, reducción de carriles y cómo van las casetas hoy 1 de abril de 2026.
¿Planeas viajar este miércoles de Semana Santa? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México.
Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 1 abril de 2026
¡Suman 5 horas! Bloqueo en la Carretera México-Toluca
Se registra el cierre parcial de la México-Toluca, debido a que activistas del Refugio Franciscano exigen el regreso de los perros y gatos que mantiene el gobierno de la CDMX.
Después de más de 5 horas integrantes del Comité de Apoyo Emergente pro #RefugioFranciscanoAC y vecinos bloquean la carretera México-Toluca, exigen al Gobierno de la CDMX que les devuelvan a los animales rescatados del Refugio Franciscano, A.C. @ClaraBrugadaM #GobiernodelaCDMX pic.twitter.com/msVWTrCsph— Pulso MX (@pulsomxenlinea) April 1, 2026
¡Colapsado el tráfico! Bloqueo en la México-Querétaro
Vecinos de Teoloyucan mantienen en bloqueo en la México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán.
Carga vehicular en caseta de Puebla-Acatzingo
CAPUFE informa de una carga vehicular en la caseta de cobro de Amozoc en la autopista Puebla-Acatzingo.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026
Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en ambos sentidos, por periodo vacacional. Maneja con precaución.
Cierre en la autopista La Tinaja-Isla
Cierre de la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, esto por un accicente reistrado a la alutra del kilómetro 35 con dirección Isla. En la zona se registra derrame de combustóleo.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026
Autopista La Tinaja - Isla, km 35, dirección Isla. Cierre a la circulación por atención de tracto camión siniestrado. En la zona se registra derrame de combustóleo. Toma tus precauciones.
Consulta la ubicación aquí:https://t.co/kf8saZb3Tf
Cierre en la México-Toluca
¿Qué pasa en la México-Toluca? Manifestantes cierra lam circulacion de la carretera México-Toluca, justo a la altura del kilometro 17.5 con dirección a Cuajimalpa.
#AlertaVial | Manifestantes cierran la circulación de la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 17.5 con dirección a Cuajimalpa.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
Son del Refugio Franciscano que piden les devuelvan los animales que fueron rescatados el pasado 7 de enero, denuncian desde ese entonces a… pic.twitter.com/9I5Gnh4RHr
Manifestación en caseta de Tepotzotlán
Con consignas y pancartas, un grupo de manifestantes protesta y acusa de decisiones políticas que no representan a los vecinos y advierten que no permitirán el cambio del nombre de su colonia.
Protesta en la México–Querétaro— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
Habitantes de colonias en Tultitlán se manifiestan en la caseta de Tepotzotlán en rechazo al intento de cambiar el nombre de sus comunidades a "Cuarta Transformación".
Con consignas y pancartas, acusan decisiones políticas que no representan a… pic.twitter.com/RuJjigqLUD
Intenso tráfico en caseta de Tehuacán
CAPUFE informa sobren una carga vehicular en la caseta de Tehuacán, por periodo vacacional, en la autopista Tehuacán-Oaxaca.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026
Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán. Registra carga vehicular en dirección Oaxaca, por periodo vacacional. Maneja con precaución.
Carreteras hoy: Manifestantes en caseta de Tepotzotlán
¡Mantén la calma! Habitantes de varias colonias del municipio de Tultitlán se concentran en la caseta de Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro para manifestarse.
Habitantes de varias colonias del municipio de Tultitlán se concentran en la caseta de Tepotzotlán caseta México-Querétaro para manifestarse.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
Rechazan el cambio de nombre de sus comunidades y advierten que levantarán las plumas como forma de protesta.
El reporte de… pic.twitter.com/BfEFwJTW8Z
Carga vehicular en la Cuernavaca-Acapulco
Carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco debido a un accidente registrado justo a la altura del kilómetro 219.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 219, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Manifestantes en caseta de cobro de Tepotzotlán
Daniel de Rosas, corresponsal de Azteca Noticias, nos reporta que abitantes de la rebautizada colonia “Transformación de 4ta” se manifiestan en la caseta de Tepozotlán en la autopista México-Querétaro
CAPUFE reporta la presencia de manifestantes en la caseta de cobro de Tepotzotlán pero sin cierre a la ciorculación.
⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra presencia de manifestantes, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026
Cierre parcial en carretera La Tinaja-Cosoleacaque
La Guardia Nacional Carreteras informa acerca de un cierre parcial en la carretera La Tinaja-Cosoleacaque, esto debido a un accidente registrado a la altura del kilómetro 35+900.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 035+900, de la carretera ent. La Tinaja - Cosoleacaque. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/vsiQE5pX8w— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 1, 2026
Carreteras de México: Cierre parcial en la Chamapa-Lechería
Reducción de carriles en la autopista Chamapa-Lechería debido a un accidente ocurriod justo a la altura del kilómetro 20.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026
Autopista Chamapa - Lechería, km 20, dirección Lechería. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras de retiro de unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Cierre a la circulación en Librameinto de la México-Querétaro
¿Qué pasa en la México-Querétaro? CAPUFE informa sobre un cierre a la circulación en la autopista México-Querétaro, esto sobre la gaza de incorporación al Libramiento Noeste de Querétaro.
CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoQuerétaro, km 192, dirección Querétaro. Cierre a la circulación en la gaza de incorporación al Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas) por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camion y automóviles. Toma tus…— CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026
Cierre parcial en la Cuernavaca-Acapulco
CAPUFE informa sobre un cierre parcial de circulación sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, debido a un accidente en el kilómetro 219 con dirección a Acapulco.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 219, dirección Acapulco. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con…
Cierres parciales en carreteras hoy en el norte y centro de México
CAPUFE y la Guardia Nacional mantienen monitoreo constante de las autopistas del país y emiten avisos por cada incidente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones que puedan surgir durante el día.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026
Autopista La Tinaja - Isla, km 83, dirección La Tinaja. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️