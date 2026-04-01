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Cierre en la México-Toluca: bloqueos y accidentes en carreteras hoy miércoles 1 de abril

Sigue el reporte minuto a minuto del avance en las carreteras en México. Accidentes, reducción de carriles y cómo van las casetas hoy 1 de abril de 2026.

Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 1 abril de 2026
Consulta el estado del tráfico en tiempo real a través del informe EN VIVO de Azteca Noticias|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Arturo Engels

¿Planeas viajar este miércoles de Semana Santa? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México.

Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 1 abril de 2026

¡Suman 5 horas! Bloqueo en la Carretera México-Toluca

Se registra el cierre parcial de la México-Toluca, debido a que activistas del Refugio Franciscano exigen el regreso de los perros y gatos que mantiene el gobierno de la CDMX.

¡Colapsado el tráfico! Bloqueo en la México-Querétaro

Vecinos de Teoloyucan mantienen en bloqueo en la México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán.

Carga vehicular en caseta de Puebla-Acatzingo

CAPUFE informa de una carga vehicular en la caseta de cobro de Amozoc en la autopista Puebla-Acatzingo.

Cierre en la autopista La Tinaja-Isla

Cierre de la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, esto por un accicente reistrado a la alutra del kilómetro 35 con dirección Isla. En la zona se registra derrame de combustóleo.

Cierre en la México-Toluca

¿Qué pasa en la México-Toluca? Manifestantes cierra lam circulacion de la carretera México-Toluca, justo a la altura del kilometro 17.5 con dirección a Cuajimalpa.

Manifestación en caseta de Tepotzotlán

Con consignas y pancartas, un grupo de manifestantes protesta y acusa de decisiones políticas que no representan a los vecinos y advierten que no permitirán el cambio del nombre de su colonia.

Intenso tráfico en caseta de Tehuacán

CAPUFE informa sobren una carga vehicular en la caseta de Tehuacán, por periodo vacacional, en la autopista Tehuacán-Oaxaca.

Carreteras hoy: Manifestantes en caseta de Tepotzotlán

¡Mantén la calma! Habitantes de varias colonias del municipio de Tultitlán se concentran en la caseta de Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro para manifestarse.

Carga vehicular en la Cuernavaca-Acapulco

Carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco debido a un accidente registrado justo a la altura del kilómetro 219.

Manifestantes en caseta de cobro de Tepotzotlán

Daniel de Rosas, corresponsal de Azteca Noticias, nos reporta que abitantes de la rebautizada colonia “Transformación de 4ta” se manifiestan en la caseta de Tepozotlán en la autopista México-Querétaro

CAPUFE reporta la presencia de manifestantes en la caseta de cobro de Tepotzotlán pero sin cierre a la ciorculación.

Cierre parcial en carretera La Tinaja-Cosoleacaque

La Guardia Nacional Carreteras informa acerca de un cierre parcial en la carretera La Tinaja-Cosoleacaque, esto debido a un accidente registrado a la altura del kilómetro 35+900.

Carreteras de México: Cierre parcial en la Chamapa-Lechería

Reducción de carriles en la autopista Chamapa-Lechería debido a un accidente ocurriod justo a la altura del kilómetro 20.

Cierre a la circulación en Librameinto de la México-Querétaro

¿Qué pasa en la México-Querétaro? CAPUFE informa sobre un cierre a la circulación en la autopista México-Querétaro, esto sobre la gaza de incorporación al Libramiento Noeste de Querétaro.

Cierre parcial en la Cuernavaca-Acapulco

CAPUFE informa sobre un cierre parcial de circulación sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, debido a un accidente en el kilómetro 219 con dirección a Acapulco.

Cierres parciales en carreteras hoy en el norte y centro de México

CAPUFE y la Guardia Nacional mantienen monitoreo constante de las autopistas del país y emiten avisos por cada incidente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones que puedan surgir durante el día.

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