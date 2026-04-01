Cierre en la México-Toluca: bloqueos y accidentes en carreteras hoy miércoles 1 de abril

Daniel de Rosas, corresponsal de Azteca Noticias, nos reporta que abitantes de la rebautizada colonia “Transformación de 4ta” se manifiestan en la caseta de Tepozotlán en la autopista México-Querétaro

CAPUFE reporta la presencia de manifestantes en la caseta de cobro de Tepotzotlán pero sin cierre a la ciorculación.