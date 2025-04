¿Primero los pobres? No en San Mateo del Mar, Oaxaca, municipio castigado por tener gobierno indígena

Cada mañana, Plácida repite el mismo ritual: saca agua de un pozo con una cubeta de 20 litros, se la echa en la cabeza y comienza a caminar por calles de tierra de San Mateo del Mar. Su trayecto dura hasta dos horas bajo el inclemente sol. Esta escena no es ficción, es la cruda realidad diaria para decenas de indígenas en comunidades de alta marginación en Oaxaca.

La lucha diaria por el agua potable

El municipio de San Mateo del Mar, al sur del estado de Oaxaca, está catalogado como una de las zonas de mayor pobreza extrema en México. Según el presidente municipal, Raúl Rangel González, “la cabecera tenía como 15 o 20 años que no contaban con agua”.

Y es que en este municipio, más del 30% de la población carece de acceso a agua potable y el servicio de energía eléctrica es intermitente. Esto afecta directamente la salud y el bienestar de sus habitantes.

“Todo se echa a perder, la medicina, la vacuna... se echa a perder todo”, lamenta Romualda Cuéllar, habitante de la zona.

Y si esto ocurre en la cabecera municipal, la situación en comunidades aledañas es aún más grave. Muchas familias viven en palapas o casas construidas con madera y palma, sin acceso a programas sociales ni servicios básicos.

Una de las viviendas en comunidades aledañas a San Mateo del Mar, en Oaxaca|FIA

“Yo no soy de partidos”, una frase que los deja fuera de los derechos básicos

Sebastiana Carrazco, originaria de la Agencia Monté Grande, vive en un rancho y asegura no haber recibido nunca apoyo gubernamental. “A veces reparten despensa los partidos, pero yo no soy de partidos”, afirma.

Al igual que Sebastiana, los pueblos indígenas de San Mateo del Mar se rigen por usos y costumbres, eligiendo a sus autoridades en asambleas comunitarias. Esto ha hecho que los partidos políticos y gobiernos los excluyan de sus agendas.

Oaxaca: tierra de promesas olvidadas

Cuatro de los cinco municipios más pobres de México están en Oaxaca. Paradójicamente, este es el estado donde “Primero los pobres” es un lema político que se queda en bardas pintadas, no en acciones reales.

“El gobernador no ha venido acá. ¿Por qué? Porque no le dimos voto en su elección”, señala el edil Raúl Rangel. “Aquí nunca vimos a nuestro diputado federal, no lo conocemos”.

Oaxaca es el estado de México con más presidentes municipales electos por un Sistema Normativo Indígena|FIA

Abandono institucional y pobreza sistemática

En México existen 412 gobiernos indígenas que se rigen por sistemas normativos propios. Sin embargo, la falta de interés político y el abandono institucional los condenan a vivir sin servicios básicos, sin salud, sin oportunidades.

“Yo vivo de mi rancho, de mi plátano, de mis gallinas, de mis chivos”, dice Sebastiana, con orgullo, pero también con resignación.

Mientras el discurso oficial presume logros sociales, comunidades como San Mateo del Mar continúan enfrentando carencias extremas, sin agua, sin luz y sin apoyo gubernamental. La historia de Plácida es solo una de miles que ocurren día con día en los rincones más olvidados de México.