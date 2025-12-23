Logo Inklusion Sitio accesible
Metro CDMX hoy martes 23 de diciembre de 2025: ¿Cierre de estaciones en Línea 8?

En este minuto a minuto EN VIVO de FIA te detallamos las incidencias, los retrasos y el estado de todas las líneas del Metro de la Ciudad de México.

¿Qué pasa en el Metro CDMX Hoy? Avances al 23 de diciembre de 2025
Retrasos e incidencia en Metro CDMX hoy martes 23 de diciembre de 2025
|Arturo Engels
Escrito por:  Arturo Engels

En esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca, te detallamos los pormenores de lo que pasa hoy en el Metro de la Ciudad de México. Aquí encontrarás el minuto a minuto de las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda que el horario de servicio hoy martes 23 de diciembre de 2025 es de 5:00 a 24:00 horas, según el STC. La Línea 1 opera con normalidad: tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.

¡Línea 6 detenida!

¿Qué pasa en Línea 6? Usuarios del Metro CDMX reportan: Línea 6 detenida en Norte 45".

Cierre de acceso nororiente en estación UAMI

¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que la “estación UAMI de la Línea 8, se encuentra abierta y brindando servicio, únicamente permanececerrado el acceso nororiente por trabajos de mantenimiento”.

Elevada afluencia en Línea 3

¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan que no avanzan los trenes en ambos sentidos en la estación Coyoacán de la Línea 3.

¿Cierre de la estación UAMI?

¿Qué pasa en Línea 8? Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan que la estación UAMI de la Línea 8 se encuentra cerrada: "Esta cerrada la estación uam"

Inicio de operaciones del Metro HOY martes 23 de diciembre de 2025

El STC Metro informó que las 12 líneas iniciaron su servicio con normalidad, sin reportes mayores en los primeros minutos de operación. Se espera mayor afluencia conforme avanza la hora pico matutina.

