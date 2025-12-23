Metro CDMX hoy martes 23 de diciembre de 2025: ¿Cierre de estaciones en Línea 8?
En este minuto a minuto EN VIVO de FIA te detallamos las incidencias, los retrasos y el estado de todas las líneas del Metro de la Ciudad de México.
En esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca, te detallamos los pormenores de lo que pasa hoy en el Metro de la Ciudad de México. Aquí encontrarás el minuto a minuto de las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda que el horario de servicio hoy martes 23 de diciembre de 2025 es de 5:00 a 24:00 horas, según el STC. La Línea 1 opera con normalidad: tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
¡Línea 6 detenida!
¿Qué pasa en Línea 6? Usuarios del Metro CDMX reportan: Línea 6 detenida en Norte 45".
Línea 6 detenida en Norte 45 :(— J i m e n a ن (@Jimechm_) December 23, 2025
Cierre de acceso nororiente en estación UAMI
¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que la “estación UAMI de la Línea 8, se encuentra abierta y brindando servicio, únicamente permanececerrado el acceso nororiente por trabajos de mantenimiento”.
Buen día, la estación UAMI de la Línea 8, se encuentra abierta y brindando servicio, únicamente permanececerrado el acceso nororiente por trabajos de mantenimiento. Puedes usar como alternativas de ingreso/salida el resto de los accesos de la estación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 23, 2025
Elevada afluencia en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan que no avanzan los trenes en ambos sentidos en la estación Coyoacán de la Línea 3.
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 23, 2025
¿Cierre de la estación UAMI?
¿Qué pasa en Línea 8? Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan que la estación UAMI de la Línea 8 se encuentra cerrada: "Esta cerrada la estación uam"
Esta cerrada la estación uam— jorge enrique Vazquez (@jorgeenriq91935) December 23, 2025
Inicio de operaciones del Metro HOY martes 23 de diciembre de 2025
El STC Metro informó que las 12 líneas iniciaron su servicio con normalidad, sin reportes mayores en los primeros minutos de operación. Se espera mayor afluencia conforme avanza la hora pico matutina.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 10° C. pic.twitter.com/8johu01kOP— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 23, 2025