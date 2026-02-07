Logo Inklusion Sitio accesible
Metro CDMX HOY: avance e incidencias EN VIVO | Revisión de tren en Línea 2

Inter del metro CDMX, Línea 1
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 25 de diciembre de 2025?|Arturo Engels
Escrito por:  Arturo Engels

En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos sobre el avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de este sábado.

En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca , te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que puedas planear mejor tus traslados hoy sábado 7 de febrero de 2026.

Revisión de tren en Línea 2

¿Qué pasa en Línea 2? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una revisión de tren en Línea 2.

Inicia operaciones el Metro CDMX este sábado 7 de febrero de 2026

El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores durante los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.

