Metro CDMX HOY: avance e incidencias EN VIVO | Revisión de tren en Línea 2

En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos sobre el avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de este sábado.

En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca , te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que puedas planear mejor tus traslados hoy sábado 7 de febrero de 2026.

