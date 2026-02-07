Metro CDMX HOY: avance e incidencias EN VIVO | Revisión de tren en Línea 2
En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos sobre el avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de este sábado.
En esta cobertura especial de
Fuerza Informativa Azteca
, te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que puedas planear mejor tus traslados hoy sábado 7 de febrero de 2026.
Metro CDMX HOY: avance e incidencias EN VIVO | Revisión de tren en Línea 2
Revisión de tren en Línea 2
¿Qué pasa en Línea 2? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una revisión de tren en Línea 2.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 2, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 7, 2026
Inicia operaciones el Metro CDMX este sábado 7 de febrero de 2026
El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores durante los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 7° C. pic.twitter.com/v5bImJLhqb— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 7, 2026