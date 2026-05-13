Ciclista está grave tras ser arrollado por autobús en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La noche y madrugada de este 13 de mayo de 2026, la Zona Metropolitana de Guadalajara fue protagonista de un atropellamiento, una volcadura de una camioneta y el incendio de un tráiler.

En la zona centro de la capital de Jalisco, un ciclista de 29 años de edad fue atropellado por un vehículo de transporte público en el cruce de Avenida Juárez y Federalismo. El joven sufrió una fractura en una de sus piernas, por lo que paramédicos lo trasladaron en condición grave de salud a un puesto de socorro.

Ciclista grave tras ser atropellado por unidad del transporte público en el centro de Guadalajara

Autoridades retuvieron al conductor de la unidad 629 y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Policías municipales que resguardaban el Parque Revolución aseguraron la escena para que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizara el peritaje del incidente. Cámaras de videovigilancia en el sitio servirán como prueba clave para determinar cómo ocurrieron los hechos.

🔴#IMPORTANTE | Un ciclista sufrió severas lesiones después de ser arrollado por una unidad del transporte público, los hechos se registraron sobre Av. Juárez al cruce con Federalismo en la zona centro de Guadalajara.



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Vuelca camioneta de carga en Periférico Zapopan: exceso de velocidad y piso mojado las causas

Paramédicos municipales se movilizaron a la lateral de Periférico, cerca de Ciudad Judicial frente a la colonia Rinconada Vallarta, en Zapopan, donde una camioneta de carga se recostó sobre uno de sus costados. El conductor presentó solo contusiones leves. No reportaron más personas lesionadas.

Policía Vial resguardó el lugar y retiró la unidad. El conductor explicó que perdió el control al circular por la lateral, chocó contra el camellón y volcó. Las autoridades señalan el exceso de velocidad y el piso mojado como causas principales del incidente.

Incendio de tráiler en zona centro: conductor denuncia ataque con bomba Molotov

Bomberos tapatíos acudieron al cruce de Avenida 16 de Septiembre y Calle Independencia, en la zona centro de Guadalajara, donde un incendio consumió la cabina de un tráiler. No resultaron personas lesionadas. El conductor indicó que un hombre en aparente situación de calle le arrojó una especie de bomba Molotov, lo que inició las llamas.

Los bomberos apagaron las llamas de forma pronta y evitaron que se propagaran al resto del vehículo. La policía de Guadalajara resguardó la zona y notificó al Ministerio Público para la indagatoria correspondiente.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre en situación de calle arrojó un artefacto incendiario al interior de la cabina de un trailer, los hechos se registraron sobre Paseo Alcalde y la calle Independencia en la zona centro de Guadalajara.



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Persecución de camioneta robada culmina en accidente sobre la carretera Guadalajara-Ameca

Cámaras de vigilancia detectaron una camioneta con reporte de robo en el Parque Metropolitano, en Zapopan. Policías recibieron la alerta de este vehículo sobre la carretera a Nogales. Trataron de detener el auto, pero comenzó una persecución hasta la carretera Guadalajara-Ameca, cerca del fraccionamiento Los Ruiseñores.

🔴#IMPORTANTE | Persecución de un vehículo con reporte de robo terminó con un aparatoso accidente, los hechos se registraron sobre la carretera Guadalajara - Ameca.



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La camioneta robada impactó un vehículo blanco y se salió del camino, quedando destrozada. Cuatro hombres huyeron entre matorrales. Autoridades usaron drones para buscarlos, sin éxito. Paramédicos de El Arenal atendieron al conductor del vehículo blanco, un hombre de unos 40 años con golpes leves.

Minutos después, una conductora distraída en un auto gris chocó contra un muro de contención, volcó y sufrió golpes. La trasladaron en condición regular a un puesto de socorro.

