¡Golpe al bolsillo en Morelos! Confirman aumento al pasaje del transporte público; nuevo costo y fecha en que aplicará

Tomar la combi o el camión de ruta en Morelos costará más dentro de pocas semanas ; el Gobierno estatal confirmó un ajuste oficial al transporte público tras alcanzar acuerdos con transportistas para modernizar el servicio en distintos municipios.

Además del aumento al pasaje, las autoridades prometieron unidades más dignas, mejor atención para usuarios y nuevas herramientas tecnológicas; el plan también incluye capacitación para operadores y cambios en la movilidad del estado.

¡Oficial! Fecha y nuevo costo del transporte público en Morelos

Como parte de los acuerdos alcanzados entre autoridades y transportistas, el Gobierno de Morelos confirmó que la tarifa base del transporte público aumentará a partir del próximo 1 de julio ; el pasaje pasará de 10 a 13 pesos en todo el estado.

El ajuste busca respaldar la modernización del sistema de movilidad y permitir mejoras graduales en las unidades y la atención a usuarios; según las autoridades, el incremento también ayudará a fortalecer la supervisión y avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente.

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¿Qué cambios prometen con el aumento?

Dentro de la estrategia anunciada por el Gobierno estatal se encuentra la renovación gradual del parque vehicular ; además, las rutas comenzarán a incorporar sistemas de cobro digital para facilitar pagos y modernizar el servicio.

También se aplicará capacitación obligatoria para operadores, con el objetivo de mejorar el trato hacia pasajeros y fortalecer la seguridad durante los traslados diarios.

Otra de las medidas contempladas es impulsar proyectos relacionados con electromovilidad y transporte sustentable, como parte de una transformación más amplia del sistema de movilidad en Morelos.

Crean comisión para vigilar la modernización

Para dar seguimiento a los acuerdos, las autoridades integraron una Comisión de Modernización en la que participarán distintas dependencias estatales y representantes regionales del sector transportista.

La gobernadora Margarita González Saravia aseguró que el objetivo es mejorar la experiencia diaria de quienes utilizan el transporte público y avanzar hacia un servicio más digno para la población.