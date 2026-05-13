Asesinan a la maestra Lucía Guadalupe Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua; su esposo está grave

La noche del pasado 12 de mayo, se reportaron impactos de bala en el municipio de Valle Allende en Chihuahua. Las víctimas fueron Lucía Guadalupe Mora Ávales, de 53 años y dirigente de Morena en la zona, y su acompañante, su esposo.

El ataque ocurrió de forma violenta y rápida, dejando a la población en consternada y a la también maestra sin vida.

Así atacaron a la dirigente de Morena en Valle Allende

El terrible hecho sucedió en las calles de la colonia Nicolás Fernández. Según los primeros informes, la maestra "Pina" y su esposo iban a bordo de su vehículo cuando se detuvieron cerca de una farmacia.

Fue en ese momento que personas armadas se acercaron y dispararon directamente contra ellos.

Debido a la magnitud de los impactos, Lucía Guadalupe no tuvo oportunidad de escapar y murió casi de forma instantánea debido a las heridas de bala.

¿Cuál es el estado de salud de Lucía Guadalupe, drigente de Morena en Valle Allende?

En el mismo ataque, el esposo de la dirigente morenista también fue alcanzado por los proyectiles. El equipo de emergencia que llegó lo encontró con vida, pero reportaron que su estado de salud es bastante crítico.

El esposo de Lucía fue trasladado de emergencia; hasta el momento, su pronóstico se mantiene reservado.

¿Quién era Lucía Guadalupe Mora?

Lucía Guadalupe era una figura reconocida en Valle Allende. Muchos la conocían simplemente por su apodo, "Pina". Además de su labor docente, se había convertido en la cara visible de Morena en el municipio, participando en la organización del partido y en gestiones sociales en la comunidad.

Fiscalía de la Mujer inicia investigación del asesinato de la morenista

Debido a las características del crimen y la identidad de la víctima, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia será la encargada de llevar a cabo las investigaciones del caso.

¿Hubo arrestos tras el ataque a balazos?

A pesar del despliegue de policías en los alrededores de Allende, todavía no se reporta ningún detenido. Los atacantes lograron huir del lugar antes de que llegaran las patrullas.

Por ahora, se esperan las indagaciones de la investigación para determinar las razones del ataque y que se encuentre a los responsables.