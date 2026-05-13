Alerta Amber: Desaparecen en Guanajuato las menores Erik Anilú Rodríguez García y Laura Guadalupe González Vázquez

En el estado de Guanajuato desaparecieron dos menores de edad y ante el temor de que sean víctimas de algún delito, se activó la Alerta Amber para localizar a Erik Anilú Rodríguez García y Laura Guadalupe González Vázquez.

La Fiscalía General de Guanajuato, compartió la ficha de búsqueda de las dos menores, para que la ciudadanía pueda aportar cualquier dato que ayude a su localización.

Ficha de Alerta Amber de Erik Anilú Rodríguez García

La adolescente de 16 años fue vista por última vez en el municipio de Acámbaro, Guanajuato el pasado 13 de septiembre de 2025, y desde ese día su familia reportó la desaparición y ha sido buscada.

La menor mide 1.57 metros de altura, pesa 48 kg y no tiene señas particulares.

Cualquier dato sobre el paradero de esta joven puede reportarse al número 800 368 6242 y 911.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Erik Anilú Rodríguez García de 16 años, Acámbaro, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/70C00Y5wG5 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) May 13, 2026

Ficha de Alerta Amber de Laura Guadalupe González Vázquez

La menor de 17 años fue vista por última vez en la localidad de León, Guanajuato. Fue vista por última vez el 10 de mayo de 2026. Laura mide 1.50m de estatura, pesa 40 kg y no se reportan señas particulares. Vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra naranja y tenis blancos al momento de su desaparición.

Cualquier dato sobre el paradero de esta joven puede reportarse al número 800 368 6242 y 911.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Laura Guadalupe González Vázquez de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/VahyUesKQP — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) May 12, 2026

¿Cuáles son los requisitos para activar una Alerta Amber en Guanajuato?

Las Fiscalías estatales recordaron que este programa ayuda en la difusión de fichas para la pronta localización de niñas, niños y adolescentes, que están en riesgo de sufrir un daño grave debido a su desaparición.

Para activar las fichas de búsqueda, la familia debe comunicarse al 01 800 0026 237 o al 800 368 6242, después acudir al Ministerio Público para que inicien las investigaciones y posteriormente, presentarse en las instalaciones del Programa Estatal Alerta Amber en Guanajuato.

Es necesario presentar una fotografía reciente del menor y proporcionar la mayor información sobre sus características físicas y las circunstancias de la desaparición. Al final, se firma la carta de consentimiento para la activación de la alerta.

