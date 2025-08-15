¿Qué pasó con la presunta agresión de seguridad a estudiantes de ingeniería en la UNAM? Esto se sabe

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunciaron la agresión, por parte de personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria.

¿Qué paso con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM?

De acuerdo con su versión, los hechos ocurrieron mientras realizaban un proyecto en un área abierta de la facultad, momento en el que, presuntamente, fueron increpados y agredidos físicamente por elementos de seguridad.

Los alumnos mencionaron lo sucedido como un abuso de autoridad y exigieron que se tomen medidas para garantizar que no se repitan situaciones similares.

A través de un comunicado, la Facultad de Ingeniería reconoció el incidente y condenó los hechos, mencionando que el respeto a los derechos de la comunidad universitaria son lo primordial.

Asimismo, la institución informó que el caso ya es investigado por las autoridades universitarias correspondientes, a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.

La UNAM reiteró su compromiso de actuar conforme a la normatividad interna y de proteger la integridad de los estudiantes, académicos y trabajadores que forman parte de la universidad.

Esto dijeron los estudiantes tras las presuntas agresiones en la UNAM

Por medio de redes sociales, los estudiantes realizaron una publicación en donde mencionaron que: “El día hoy 13 de agosto, elementos de Vigilancia UNAM agredieron físicamente a estudiantes que se encontraban en las inmediaciones del anexo de la Facultad de Ingeniería, en un acto de violencia, bajo la justificación de “proteger” a la comunidad frente al consumo de marihuana, las agresiones se dieron mientras lxs estudiantes se encontraban sin que existiera provocación alguna”.

Derivado a esta publicación, varios estudiantes mostraron apoyo y otros más indiferencia ante lo que había sucedido dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

“Se suma a una serie de actos de hostigamiento, persecución y amedrentamiento que han buscado acallar el libre esparcimiento estudiantil, así como la organización y protesta en la UNAM”, mencionaron dentro de la publicación.