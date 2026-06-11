Oración de hoy para combatir la amargura y la desconfianza: La plegaria al Sagrado Corazón de Jesús este 12 de junio
Consulta el santoral del 12 de junio. Descubre la oración al Sagrado Corazón de Jesús para combatir la amargura y conoce la historia de San León III y San Onofrio.
Este viernes 12 de junio, la oración correspondiente al día de hoy es para combatir la amargura y la desconfianza, y hace referencia al Sagrado Corazón de Jesús.
Oración para hoy 12 de junio
Postrado a tus pies humildemente.
Vengo a pedirte, dulce Jesús mío,
Poderte repetir constantemente
¡Sagrado Corazón, en ti confío!
Si la confianza es prueba de ternura
Esta prueba de amor darte ansío.
Aun cuando esté sumido en la amargura
¡Sagrado Corazón, en ti confío!
En las horas más tristes de la vida
Cuando todos me dejen, ¡oh Dios mío!,
Y el alma esté por penas combatida.
¡Sagrado Corazón en Tí confío!
Aunque sienta venir la desconfianza
Y te obligue a mirarme con desvío.
No será confundida mi esperanza.
¡Sagrado Corazón, en ti confío!
Si en el bautismo que hermoseara mi alma.
Yo prometí ser tuyo y tú ser mío.
Clamaré siempre en tempestad o en calma.
¡Sagrado Corazón, en ti confío!
Yo siento una confianza de tal suerte
Que sin ningún temor, ¡oh dueño mío!,
Espero repetir hasta la muerte.
¡Sagrado Corazón, en ti confío!
Santoral hoy 12 de junio
Este 12 de junio, de acuerdo con el Martirologio Romano, la Iglesia Católica recuerda a dos santos relevantes: San León III y San Onofrio.
León III fue papa entre los años 796 a 816. El pontífice combatió a la herejía que veía a Jesús hombre sólo como un hijo adoptivo de Nuestro Señor. Además, el 25 de diciembre del año 800, coronó a Carlomagno emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en la antigua basílica de San Pedro.
Mientras que la Iglesia Católica también rinde homenaje a San Onofrio, un anacoreta, es decir, el que dedicó su vida a la oración y a la contemplación. No hay muchos detalles de su vida, salvo por los testimonios de un monje del siglo V llamado Pafnuzio.
Onofrio era monje en Ermópolis, pero luego prefirió estar en soledad, en forma similar a Juan el Bautista y Elías, pues era un estado de vida que pensaba como perfecto. En dicho estado de anacoreta logró vivir más de 70 años.