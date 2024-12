¿Qué va a pasar con mis ahorros en el Infonavit? Conoce los dos destinos del dinero de los trabajadores

Los trabajadores del sector privado cuentan con una importante bolsa de ahorros en el Infonavit, en el cual hay acumulados 2.2 billones de pesos, generada gracias a las aportaciones obligatorias del empleador.

Estas aportaciones corresponden al 5% del salario del trabajador y se destinan a la llamada “Subcuenta de Vivienda”, pero ¿Para qué pasa con el ahorro que se tiene en el Infonavit ? Aquí te decimos los dos destinos.

¿Para qué sirve el ahorro?

El fondo tiene dos destinos, por un lado, un crédito hipotecario, donde los trabajadores pueden utilizar estos recursos como enganche para una vivienda, terreno o para realizar mejoras a su propiedad.

Sin embargo, es importante destacar que los fondos no pueden ser utilizados para liquidar créditos hipotecarios existentes, ni siquiera los otorgados por el Infonavit.

Primer paso para sacar un crédito ya sea solo con recursos que le presenta el Infonavit o con un banco, “Quiero comprar la propiedad, un terreno, entonces solicito el crédito, actualmente está topado a un millón 750 mil pesos más o menos, yo puedo usar dinero de la subcuenta de vivienda para aportarlo de enganche, en algunos casos puede ser usado también para escrituración” menciona Abraham Vergara, académico de la Universidad Motolinía

Pasa lo mismo cuando se pide un crédito para mejorar la vivienda, ya que sirve como garantía así lo menciona Abraham Vergara, académico de la Universidad Motolinía “A momento que tú tienes una subcuenta de vivienda puedes pedir un crédito para eso, sin embargo, los recursos de la subcuenta de vivienda no se usan para pagar ese credito de mejora o ampliación de la propiedad”.

Sin embargo, no se puede usar liquidar un crédito bancario, mientras que el segundo destino puede ser el retiro al momento de la jubilación, por lo que los trabajadores pueden solicitar el retiro de los recursos acumulados en su subcuenta de Vivienda, la manera en que se entrega ese dinero dependerá del régimen bajo el cual haya cotizado el trabajador.

“Puede hacer uso cuando ya van a su retiro, ahí se hace su solicitud y entonces el Infonavit tiene la obligación de regresarle el dinero que tenga ahí guardado” dijo Rafael Salgado, Representante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesino (CROC) ante Infonavit.

Temen por el ahorro de los trabajadores

Al final, la preocupación es que ese dinero no lo tomen para otros fines, “Vamos a quedarnos con un instituto que no va a tener dinero, y no solamente son los 2.2 billones de pesos, hay fondos de inversión, también quedaría a disposición inmediata del director General” menciona Rafael Salgado, Representante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesino (CROC) ante Infonavit.