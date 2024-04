Elecciones 2024: Esto proponen las candidatas a la gubernatura de Guanajuato en materia de transparencia

El próximo 2 de junio de 2024, los guanajuatenses saldrán a votar para elegir a la mujer que será la primera gobernadora de Guanajuato, ya que actualmente compiten tres candidatas por dicho cargo público.

Se trata de Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Fuerza y Corazón, integrada por el PRI, PAN y PRD; Alma Edwviges Alcaraz Hernández, de Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PVEM y PT; y Yulma Rocha Aguilar, Movimiento Ciudadano.

Fuerza informativa Azteca realizó un compilado de las propuestas que han hecho las tres candidatas a la gubernatura de Guanajuato en materia de transparencia y rendición de cuentas.

¿Qué propone Libia García sobre transparencia y rendición de cuentas?

El 9 de abril, Libia García participó en el Foro Activa que organizó el Tecnológico de Monterrey campus León. Ahí mencionó que los jóvenes están muy interesados por el tema de la transparencia y el combate a la corrupción.

Es por ello, que Libia García se ha comprometido a garantizar la transparencia proactiva, además de fortalecer al Instituto de Acceso a la Información y Transparencia del Estado de Guanajuato (IACIP), con objetivo de que se entregue la información que soliciten los ciudadanos.

“Una transparencia proactiva que no necesariamente se entregue la información mediante solicitudes, sino que de manera proactiva se pueda tener clara y transparente la información del gobierno, que es información de todos”, señaló. Agregó que promoverá la digitalización de trámites.

¿Qué propone Alma Alcaraz sobre transparencia y rendición de cuentas?

El 15 de abril, Alma Alcaraz se comprometió a colaborar con el ex jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para que Guanajuato sea un estado de paz.

Señaló que con él se revisarán los perfiles de las personas que estarán en su gobierno y que creará una comisión de la verdad para enjuiciar a los funcionarios corruptos.

“Es momento de tener buenos gobiernos que se manejen con honestidad, con austeridad, con transparencia, con rendición de cuentas; cero moches. Vamos a erradicar la corrupción que está enquistada en el gobierno del estado y vamos a gobernar como nos enseñó el mejor presidente de la república no robar no mentir y no traicionar”, expresó.

¿Qué propone Yulma Rocha sobre transparencia y rendición de cuentas?

El 9 de abril, Yulma Rocha también participó en el Foro Activa que organizó el Tecnológico de Monterrey campus León. Ahí garantizó que las personas que lleguen a cargos públicos serán las idóneas.

“Voy a profesionalizar la administración pública, con una capacitación y profesionalización constante, en habilidades y capacidades con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. Crearé unidades de evaluación de desempeño de los programas y políticas públicas. Revisaremos el pacto jurídico del Sistema Estatal de Anticorrupción, en mi administración llegarán a los cargos públicos, las personas que tengan las habilidades, capacidades y el mérito”, dijo.