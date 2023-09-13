¿Edad y residencia mínima? Estos son los requisitos para ser diputado en Yucatán

El Congreso de Yucatán cambiará en las elecciones 2024, ya que no sólo los electores elegirán a nuevos legisladores locales, sino que el número de estos aumentará.

Sin embargo, ¿existe algún requisito para ocupar una curul en el Poder Legislativo de dicha entidad? La Constitución Política del Estado contempla al menos 10 requisitos necesarios para ello.

¿Qué se necesita para ser diputado de Yucatán?

El artículo 22 de la carta magna estatal especifica los requisitos que deben cumplir las personas que aspiren a ser diputado del estado de Yucatán. Estos son:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano yucateco en el ejercicio de sus derechos.

Tener 21 años cumplidos el día de la elección.

No ser gobernador de la entidad, magistrado del Tribunal Superior de Justicia ni regidor durante el año calendario de la elección, a menos que renuncie a su cargo 90 días antes de la elección.

No formar parte del servicio activo del Ejército ni tener mando de la corporación de la policía o gendarmería del Distrito en el que corresponda la elección al menos 90 días antes del día de la elección.

No tener sentencia condenatoria por delitos intencionales.

Sesiona la Comisión de Postulación del Reconocimiento al "Médico del Año del EstadodeYucatán" para presentar la convocatoria

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Residir en Yucatán dos años inmediatos anteriores a la elección. Dicha residencia no es interrumpida por ausencias durante las labores de cargos federales o estatales de elección popular.

No ser ministro de culto religioso alguno, salvo que se haya separado definitivamente cinco años antes del día de la elección.

No ser magistrado o secretario del Tribunal Electoral del Estado, salvo que renuncie tres años antes de la fecha de la elección.

No ser Consejero ciudadano local o federal, salvo que renuncie tres años antes de la elección.

Estar inscrito en Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar vigente.

¿Cuántos Diputados hay en Yucatán?

La LXIII Legislatura, que es la actual, está conformada por 25 diputados, de ellos, 15 son elector por mayoría relativa, mientras que 10 son diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales.

Sin embargo, para la nueva Legislatura del periodo 2024-2030, habrá 35 diputados en el Congreso del Estado de Yucatán, de los cuales, 21 llegarán por mayoría relativa y 14 por representación proporcional.

