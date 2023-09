¡Todo por la Patria! Abren reclutamiento para Infante de Marina en CDMX

¡Todo por la Patria! La Secretaría de Marina (Semar) está buscando a ciudadanos de la Ciudad de México que busquen sumarse a las filas de la Armada de México como Infante de Marina para que defiendan a México en todo momento desde el aire, en la tierra y el mar.

En esta ocasión, el reclutamiento se llevará a cabo en el Módulo de Atención de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicado en Francisco del Paso y Trocoso 219, Jardín Balbuena. La fecha para acudir al registro es el próximo viernes 8 de septiembre, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Aquellos que busquen ingresar al destacamento de la Secretaría de Marina–Armada de México y ser de los primeros en enfrentar y combatir a los enemigos deben cumplir con ciertos requisitos y documentos que establece la dependencia.

¿Qué se necesita para ser un infante de marina?

Los habitantes de la Ciudad de México, que estén interesados en formarse como Infante de Marina, deben cumplir estos requisitos:



Ser mexicano por nacimiento

Edad: 18 a 30 años

Género: Indistinto

Estatura mínima: Masculino (1.63 metros) y femenino (1.55 metros)

Índice de Masa Corporal: 18.5 a 24.9 kg/m2

Escolaridad: Secundaria o Bachillerato

Las restricciones para enlistarse en la Marina son: no ser desertor o haber pertenecido a otra Fuerza Armada, instituciones de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, Estatal y/o Municipal. No tener antecedentes penales y no resultar “apto” en examen médico.

¿Qué documentos pide la Marina?

La dependencia agregó que las personas que no tengan alguna restricción y busquen dar “Todo por la Patria” deberán reunir estos documentos y llevarlos a la cita con la Secretaría de Marina.



Acta de nacimiento

CURP

INE

Carta de Antecedentes Penales

Cartilla del Servicio Militar Nacional, precartilla u hoja de liberación

Certificado de estudios

2 fotografías recientes tamaño infantil a color

Fotografías recientes de cuerpo completo (2 de frente y 2 de perfil)

Comprobante de domicilio

RFC expedido por el SAT

Firma Electrónica Vigente

Es importante recordar que, de acuerdo con la convocatoria para el reclutamiento de Infante de Marina, el personal de la Semar no está facultado para cobrar durante ninguna fase del registro, por lo que el trámite es completamente gratis para los habitantes de la CDMX.