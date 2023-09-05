¡Todo por la Patria! Abren reclutamiento para Infante de Marina en CDMX
El reclutamiento se llevará a cabo en el Módulo de Atención de la alcaldía Venustiano Carranza y la Marina difundió los requisitos y documentos para ingresar.
¡Todo por la Patria! La Secretaría de Marina (Semar) está buscando a ciudadanos de la Ciudad de México que busquen sumarse a las filas de la Armada de México como Infante de Marina para que defiendan a México en todo momento desde el aire, en la tierra y el mar.
En esta ocasión, el reclutamiento se llevará a cabo en el Módulo de Atención de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicado en Francisco del Paso y Trocoso 219, Jardín Balbuena. La fecha para acudir al registro es el próximo viernes 8 de septiembre, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Aquellos que busquen ingresar al destacamento de la Secretaría de Marina–Armada de México y ser de los primeros en enfrentar y combatir a los enemigos deben cumplir con ciertos requisitos y documentos que establece la dependencia.
¿Qué se necesita para ser un infante de marina?
Los habitantes de la Ciudad de México, que estén interesados en formarse como Infante de Marina, deben cumplir estos requisitos:
- Ser mexicano por nacimiento
- Edad: 18 a 30 años
- Género: Indistinto
- Estatura mínima: Masculino (1.63 metros) y femenino (1.55 metros)
- Índice de Masa Corporal: 18.5 a 24.9 kg/m2
- Escolaridad: Secundaria o Bachillerato
¿Te gustaría trabajar como Infante de Marina?⚓️🚢— Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) September 4, 2023
👉🏽Asiste al reclutamiento de @SEMAR_mx en la alcaldía #VenustianoCarranza. Revista los requisitos y documentos que debes llevar.
📆 8 de septiembre
🕐9 a 14 h#TrabajoEnLaCiudad@martibatres @Luis_diazdeleon @GobCDMX @empleogob_mx pic.twitter.com/Vry3bnCb21
Las restricciones para enlistarse en la Marina son: no ser desertor o haber pertenecido a otra Fuerza Armada, instituciones de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, Estatal y/o Municipal. No tener antecedentes penales y no resultar "apto" en examen médico.
¿Qué documentos pide la Marina?
La dependencia agregó que las personas que no tengan alguna restricción y busquen dar "Todo por la Patria" deberán reunir estos documentos y llevarlos a la cita con la Secretaría de Marina.
- Acta de nacimiento
- CURP
- INE
- Carta de Antecedentes Penales
- Cartilla del Servicio Militar Nacional, precartilla u hoja de liberación
- Certificado de estudios
- 2 fotografías recientes tamaño infantil a color
- Fotografías recientes de cuerpo completo (2 de frente y 2 de perfil)
- Comprobante de domicilio
- RFC expedido por el SAT
- Firma Electrónica Vigente
Es importante recordar que, de acuerdo con la convocatoria para el reclutamiento de Infante de Marina, el personal de la Semar no está facultado para cobrar durante ninguna fase del registro, por lo que el trámite es completamente gratis para los habitantes de la CDMX.
Infantes de Marina por toda la vida, guardianes del mar, defensores de la Patria.#PorTodaLaVida #InfanteríaDeMarina #TodoPorLaPatria pic.twitter.com/qRI6dWmUOe— SEMAR México (@SEMAR_mx) September 5, 2023