Esto se sabe sobre los 4 niños perdidos en la selva de Colombia

El pasado 1 de mayo se reportó la desaparición de una avioneta en la región amazónica de Colombia, las autoridades encontraron los restos de la aeronave junto a los cuerpos de tres personas; sin embargo faltaban cuatro niños de 13, 9 y 4 años, y un bebé de 11 meses.

Desde entonces, Colombia está en vilo buscando a los menores, elementos de las Fuerzas Militares iniciaron la frenética búsqueda de los menores en la selva con la esperanza de encontrarlos con vida.

Después de 16 días de búsqueda, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que los menores habían sido encontrados con vida, el país entero estalló en júbilo, la noticia trascendió fronteras y varios medios internacionales transmitieron el supuesto milagro.

Sin embargo, no era verdad, Petro se equivocó e informó de manera errónea el hallazgo de los niños, la alegría se convirtió en decepción y luego en indignación.

Los soldados solo habían encontrado un biberón y restos de frutas mordidas, lo que alimentó la esperanza de que los niños seguían con vida, pero el presidente se precipitó.

Unas horas después, el mandatario salió a disculparse públicamente y a desmentir la información que él mismo había dado.

Más hombres se suman a la búsqueda de 4 niños perdidos en la selva de Colombia

La búsqueda de los menores continua y el ejército reproduce en la selva la voz de la abuela de los niños para ver si la escuchan y se acercan. Además, más hombres se sumaron a la tarea.

Este 19 de mayo, un grupo de 35 elementos de las Fuerzas Especiales de Colombia se incorporaron a las labores de rescate. En total hay 150 hombres que se encuentran en la selva del Amazonas, con la esperanza de hallar con vida a los cuatro niños.

En las próximas horas, desde Antioquia, llegarán a San José del Guaviare cerca de 50 Comandos de Fuerzas Especiales para apoyar a los socorristas.

Entre tanto, los familiares siguen con la angustia de pensar que los niños estarían indefensos en una zona peligrosa y de difícil acceso.