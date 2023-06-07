Singapur, el país que erradicó la delincuencia con la pena de muerte

Singapur, constituido por 63 islas, es considerado uno de los países más ricos del mundo y con menor delincuencia gracias a la pena de muerte que impuso y que comenzó con las personas que ya estaban presas.

A diferencia de otras grandes ciudades, en este lugar sus habitantes no se preocupan por salir a la calle y ser asaltados, secuestrados o sufrir cualquier otro delito, ya que tiene uno de los índices de criminalidad más bajos.

Algunos turistas han indicado que se puede dejar la bolsa o el carro sin prestarle atención y aún así las probabilidades de que te los roben son prácticamente nulas, pero cómo logró Singapur que la delincuencia disminuyera.

En Singapur, la corrupción lleva la pena de muerte. pic.twitter.com/VlaQVgrC6b — Michael Mella 🐊 (@pico87mn) January 24, 2021

¿Por qué en Singapur hay poca delincuencia?

Aunque hoy es uno de los países más seguros, no siempre fue así; a principios de los 2000, Singapur era uno de los más violentos, repletos de corrupción, tráfico de drogas, abusadores sexuales y delincuentes de todo tipo.

En las cárceles había más de 500 mil presos, cifra que bajó drásticamente después de que en 2004 se implementara la pena de muerte, convirtiendo al país en uno con las mayores tasas de ejecuciones a nivel global.

Aunque Amnistía Internacional, ONU y decenas de organizaciones de derechos humanos han solicitado en reiteradas ocasiones que se elimine la pena de muerte en el país, debido a que “no resuelve los problemas asociados al tráfico de drogas”, uno de los delitos castigados con la ejecución.

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¿Cómo se aplica la pena de muerte en Singapur?

En Singapur se aplica la pena de muerte para habitantes y turistas que infrinjan las leyes del país. Los delitos que se castigan con ejecución son: tráfico de drogas, secuestro, asalto grupal a mano armada seguido de muerte, disparo ilegal de armas de fuego, instigación al suicidio de menores de 18 años o incapaces y homicidio.

Para ser condenados a pena de muerte el delincuente debe confesar su crimen o las autoridades presentar pruebas contundentes.

La sentencia se cumple a través del método de ahorcamiento. Todos los sentenciados son ahorcados en la prisión.

¿Cómo es el sistema penitenciario en Singapur?

Actualmente, la cárcel de Singapur alberga a 17 mil presos, de los cuales el 94.6 por ciento son hombres y el 1.5 mujeres.

