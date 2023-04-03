Aprueban reformas a la pena de muerte obligatoria en Malasia

La pena de muerte obligatoria no desaparecerá en Malasia, lo que hizo el Parlamento fue reformar la ley, lo cual consistió en limitar los delitos graves y suspender las sentencias a cadena perpetua.

"La pena de muerte aún se mantiene, pero el tribunal tiene la libertad de considerar el castigo apropiado basado en los hechos y circunstancias de cada caso", señaló Ramkarpal Singh, viceministro de justicia de Malasia.

The death penalty is the ultimate cruel, inhuman & degrading punishment. Today's vote is a reminder that human rights progress is possible - we must build on this critical step, and move us towards full abolition. Onward to #AbolishTheDeathPenalty ! 4/4 — Amnesty International Malaysia (@AmnestyMy) April 3, 2023

¿Cuáles serán las aternativas a la pena de muerte?

Ahora los tribunales de Malasia tendrán alternativas a la pena de muerte y son: condenas de entre 30 y 40 años y al menos 12 azotes con vara.

Una decisión que ocurre después de más de 10 años de acciones jurídicas, que dejó entreverse cuando Malasia declaró en 2018 moratoria a las ejecuciones, aunque los tribunales continuaron con sentencias a muerte.

"La decisión del gobierno sobre la abolición de la pena de muerte preceptiva se considera el paso correcto para crear un sistema legal que sea dinámico, progresivo y relevante para las necesidades actuales", indicó Singh.

De acuerdo con datos de Amnisitía Internacional, en Malasia hay mil 341 presos condenados a muerte, algunos ya habían agotado todos los recursos legales y ahora con esta reforma de ley, tendrán 90 días para solicitar una revisión de su sentencia.

Good news!



Malaysia's parliament has passed a bill to repeal the mandatory death penalty!



While it still must pass the senate, this is an important step in the journey to abolishing the death penalty everywherehttps://t.co/t7rteLxIoR — Amnesty Ireland (@AmnestyIreland) April 3, 2023

¿Qué delitos se castigan en Malasia con la pena de muerte?

La pena de muerte en Malasia, se aplica para 34 delitos que merecen el castigo por ahorcamiento, 11 de los cuales es obligatoria, algunos son por drogas, delitos que enfrentan 905 casos de condenados a muerte.

Entre los delitos que llevan a la horca en Malasia están: asesinato, tráfico de drogas, traición, secuestro y actos de terrorismo.

"La abolición de la pena de muerte preceptiva tiene como objetivo garantizar la justicia y la igualdad para todas las partes, incluidas las víctimas de asesinato, los casos relacionados con el tráfico de drogas, así como las familias de las víctimas", comentó Singh.

Se espera que este proyecto de ley sea aprobado por la Cámara Alta de Malasia, después por el Rey y que él la convierta en ley, "estamos en el camino correcto, en uno bueno para Malasia. Es una reforma que ha tardado mucho en llegar y no somos el único país abolicionista en la región", indicó Dobby Chew, coordinador ejecutivo de Anti-Death Penalty Asia Network.

