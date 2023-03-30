¿Qué son los delitos electorales y cómo identificarlos en elecciones 2023?

El próximo domingo 4 de junio, se llevarán a cabo las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, donde además de elegirse la gubernatura, se votará en el segundo estado las 25 diputaciones locales. En el proceso de democracia pueden existir delitos electorales, pero, ¿qué son y cómo identificarlos? Estos son algunos ejemplos.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, documento presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), los delitos electorales se consideran un crimen que amerita prisión preventiva desde el 19 de febrero de 2021.

¿Qué son los delitos electorales? Estos son algunos ejemplos

De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), los delitos electorales son aquellas acciones y omisiones que ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal e intransferible.

De acuerdo con la FGR, algunos de los delitos electorales son:



Votar a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley.

Votar más de una vez en una misma elección.

Hacer proselitismo o presionar objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el lugar en que se encuentren formados los votantes.

Obstaculizar o interferir el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.

Introducir o sustraer de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales o bien introducir boletas falsas.

Contra los funcionarios electorales, recoger, en cualquier tiempo y sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar

Solicitar votos por paga, promesa de dinero y otra contraprestación o bien mediante amenazas.

Vote o pretender votar con una credencial para votar de la que no sea titular.

Obstaculizar o interferir el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales.

Impedir la instalación o clausura de una casilla.

No respetar la veda electoral.

Proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político.

Alterar facturas o documentos de gastos de partidos políticos.

¿Cuál es la multa por un delito electoral 2023?

La multa para cualquier persona que realice un delito electoral es de 200 a 400 días de pago y prisión de seis meses hasta nueve años. Para los funcionarios electorales se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años y, para las personas servidoras públicas, de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años.

Para las personas candidatas se impondrá una sanción de suspensión de sus derechos políticos por seis años en caso de que haga delitos electorales.

¿Quiénes son los candidatos de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:

Delfina Gómez , candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido Morena .

, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido . Alejandra del Moral Vela, candidata por la alianza “Va por el Estado de México”, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

De igual forma, el 4 de junio se celebrarán las elecciones 2023 en Coahuila, estado que ha sido gobernado por el PRI desde hace décadas. Estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador: