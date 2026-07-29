Los 8 gastos hormiga más comunes; cómo identificarlos y dejar de perder dinero sin darte cuenta

¿Y la quincena? Los gastos hormiga son pequeños desembolsos cotidianos que, aunque parecen insignificantes de manera individual, pueden representar una parte importante del presupuesto al acumularse con el paso de los días. Identificar estos pequeños gastos y adoptar un consumo más consciente es el primer paso para mejorar el ahorro y mantener un mayor control del dinero.

Qué son los gastos hormiga y recomendaciones para no tenerlos

Los gastos que hacemos todos los días pero sin darnos cuenta pueden generar un efecto en tus finanzas que afectan la capacidad de ahorro e incluso, pueden llevarte a un endeudamiento.

En la actualidad estos gastos hormiga ya se presentan en los servicios digitales, como aplicaciones de entretenimiento, pero ¿qué es lo que puedes hacer para intentar dejar de hacer gastos hormiga? La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) da 5 recomendaciones:



Comienza por hacer un presupuesto. Considera estos gastos si crees que ya son parte de tu estilo de vida. No dejes a un lado los intereses que se generan por los retrasos de los pagos. Verifica cuánto gastas. Puedes comenzar por hacer una prueba, llevando tu propia botella de agua, café, comida. Considera el pago de las aplicaciones que son iguales o que simplemente no ocupas. Realiza una limpieza de las aplicaciones de tu celular. Investiga las condiciones del servicio de las plataformas de streaming u otras y las promociones que tienen. Considera el plan familiar, con esto te puedes ahorrar más de lo que piensas. Mientras que para las apps de transporte privado, puedes utilizarlas solamente en caso de emergencia o dejarlos de última opción.

Los gastos diarios en pocas ocasiones nos permiten tener dinero de sobra, algo que podemos reestructurar son los “Gastos Hormiga”.🤑💸 La información con Jorge Kirschner, (@Kirschner1)

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¿En qué se va el dinero de la quincena?

Muchos de los gastos que se hacen son en esos llamados "gustitots". Estos son los ejemplos de productos que consumes sin darte cuente que se estan llevando tu dinero.



Bolsa de frituras

Refresco

Jugo

Café

Chocolate

Torta

Postre

Golosina

Hamburguesa

De acuerdo con la Condusef, los gastos hormiga pueden representar desde un 15 hasta un 30 o 40 por ciento de tu salario mensual.

