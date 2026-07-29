La playa de Veracruz con aguas turquesa como en el Caribe, que no es la Isla de Enmedio, y queda a dos horas de Poza Rica

Si estás buscando una playa de aguas cristalinas y color turquesa sin viajar hasta el Caribe, Veracruz tiene un destino que podría sorprenderte. A solo unas horas de Poza Rica podrás conocer el rincón costero que destaca por el tono de sus aguas y su belleza, convirtiéndose en una excelente opción para una escapada durante las vacaciones.

Aquí te contamos cuál es esta playa, dónde se ubica y cómo llegar para disfrutar de uno de los paisajes más impresionantes del estado.

¿Dónde se encuentra la Isla Lobos?

Isla Lobos se localiza frente a la costa norte de Veracruz, en la Región Huasteca. La aventura comienza desde Puerto Lobos, donde los visitantes tienen que tomar una embarcación para recorrer el mar durante aproximadamente una hora con 15 minutos hasta llegar a la isla.

El recorrido forma parte de la Ruta Isla Lobos, operada por prestadores de servicio turísticos especializados.

¿Qué hacer en la Isla Lobos?

Al llegar a la isla, el paisaje sorprende por sus aguas transparentes y con tonalidades turquesa, consideradas entre las más hermosas del litoral veracruzano.

Una de las actividades que no te puedes perder es el snorkel, ya que permite observar y disfrutar de sus arrecifes, peces de colores y una gran diversidad de vida marina gracias a la claridad del agua.

Pero para quienes buscan tener una experiencia más completa, también es posible practicar buceo, una actividad que permite descubrir formaciones coralinas, paisajes submarinos y la riqueza del ecosistema marino que rodea la isla.

Gastronomía y descanso en la Huasteca

Después de la aventura siempre cae bien comer algo rico. Los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía típica de la región, donde los mariscos y pescados frescos son los protagonistas.

La Isla Lobo combina naturaleza, aventura y descanso en un solo destino. Sus aguas cristalinas, la posibilidad de practicar snorkel y buceo, así como la gastronomía y la calidez de la región Huasteca, la convierte en uno de los tesoros naturales más importantes de Veracruz.