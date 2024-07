Habrá secuela de El diablo viste a la moda; ¿de qué tratará?

La cinta El diablo viste a la moda (2006) se convirtió en una de las más icónicas al mostrar una faceta de cómo funciona el mundo del diseño de modas y las pasarelas. Sin embargo, casi 20 años después, se habla de una secuela de esta película hollywoodense.

Y es que la producción estelarizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt fue un éxito de taquilla. Con un presupuesto de 35 millones de dólares, logró recaudar en todo el mundo la cifra de 326 millones 714 mil dólares.

De esto tratará la secuela de El diablo viste a la moda

La guionista de la cinta, Aline Brosh McKenna, está en negociaciones para ser la encargada de la secuela del El diablo viste a la moda.

Aunque aún no hay un elenco confirmado para saber si veremos de nuevo a Meryl Streep como Miranda Priestly o Anne Hathaway como la periodista Andy Sachs, la escritora develó de que se tratará la esperada secuela.

La historia trata sobre cómo Miranda tiene problemas en su carrera, debido el declive de las revistas tradicionales, y se enfrente a Emily (interpretada por Emily Blunt en la cinta original) quien ahora, en lugar de su asistente, es una ejecutiva de un grupo de empresas de lujo.

En ese problema, Miranda tratará de negociar un contrato de publicidad con Emily para poder salvar su carera profesional, destaca el portal especializado Variety.

¿Cuántos libros hay de El diablo viste a la moda?

Cabe recordar que la película El diablo viste a la moda está basada en el libro The Devil Wears Prada, escrito por Lauren Weisberger y publicado en 2003, que trata sobre la experiencia de una joven al trabajar en una revista sobre moda.

Al menos existen cinco libros de la misma escritos que abordan la trama de los personajes: Revenge Wears Prada, Everyone Worth Knowing, Chasing Harry Winston y Last Night at Chateau Marmont.