¿Por qué a veces tenemos la sensación de una presencia aunque no haya nadie?

¿Alguna vez has tenido la sensación de una presencia aunque te encuentres completamente solo? Esta es una sensación bastante común y le pasa a miles de personas en el mundo; pero un estudio por fin reveló por qué pasa esto.

El estudio realizado por la Sociedad para la Investigación Psíquica (SPR) y publicado por el medio BBC, demostró que se trata de un fenómeno que relaciona el cuerpo y la mente.

En la investigación se estudiaron a más de 17 mil personas en Reino Unido y Estados Unidos que tenían continuamente la sensación de una presencia cuando estaban solos en una habitación.

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¿Por qué ocurre la sensación de una presencia?

El análisis arrojó que la sensación de una presencia extraña se debe a la parálisis del sueño, otra investigación hecha en 2017 corroboró dicha teoría, explicando que “si nos despertamos paralizados y vulnerables, nuestros instintos nos harán sentir amenazados y nuestra mente llenará el vacío”.

No obstante, esta sensación también está relacionada con otros factores como la enfermedad de Parkinson, la psicosis, experiencias cercanas a la muerte y el duelo, las cuales pueden hacer que el cerebro se imagine cosas que siente reales.

Otros estudios neurológicos comprobaron que las señales corporales pueden provocar la sensación de presencias que no existen. En este experimento, los médicos lograron que personas sanas sintieran que había alguien detrás de ellos utilizando un robot.

Cambiar las expectativas sensoriales producen algo muy similar a una alucinación, por lo que se puede sentir que en la habitación hay alguien más, cuando realmente somos nosotros mismos con una estimulación cerebral.

Todos los estudios han coincidido que la sensación de una presencia está relacionada con el sueño, pero también pueden ser impulsadas por factores emocionales como el dolor, el miedo y la pérdida.

La próxima vez que sientas que hay alguién más a tu lado, sabrás que solamente es tu cerebro queriéndote engañar.

