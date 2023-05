¿Qué beneficios hay con el uso de parquímetros en la CDMX?

Son 26 colonias de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, las que cuentan con parquímetros en la Ciudad de México.

El servicio tiene un costo de 2 pesos con noventa centavos por cada 15 minutos de estacionamiento.

Algunos parquímetros incluso cuentan con servicio de aplicación en su teléfono celular para que de esa manera no sea sorprendido en caso de que tarde más de lo que esperaba.

Se debe tomar en cuenta el tiempo pagado en los parquímetros y calcularlo bien, ya que las sanciones por rebasar el tiempo son de 294 pesos por el retiro de la temible “araña”, sumado a una multa de 579 pesos, más el tiempo que se haya excedido en el pago.

Uso de parquímetros en CDMX, ¿el pago te ampara de robos y daños en tu auto?

Mejor opción que los “franeleros”

Aun así, quienes se ven obligados a utilizar los parquímetros, lo consideran una mejor opción que pagar a los “franeleros”.

“Le soy honesto sí me funciona por el tiempo que estoy aquí a ver si puedo dejar mi coche 4 horas y me sale que unos 40 pesos en cambio en un estacionamiento me sale $60”, señaló el automovilista Hernán García.

"¿Qué preferiría un parquímetro o un franelero? -No, un parquímetro, porque el dinero se va para lo que le hace falta a las calles, para mejoras de nuestras calles de nuestras colonias”, sentenció el automovilista Eduardo Jiménez.

Los únicos autos o camionetas que están exentos de pagar parquímetros en las zonas donde operan son: ambulancias y vehículos oficiales o con permiso especial, autos con matrícula para personas con discapacidad y los habitantes de calles con parquímetros que no cuenten con cochera y tramiten su “permiso renovable para residentes”.

En lo que se refiere a este trámite se puede hacer en línea. Solamente se ingresan sus datos y se les responde con un código que tienen que imprimir y colocar en la parte delantera del automóvil.

Obligaciones de concesionarios de parquímetros

Ahora bien. Las empresas concesionarias de los parquímetros también tienen obligaciones con los usuarios.

En la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, se establece que los operadores de parquímetros deben de proveer de un seguro.

Con ello siempre se puede estar en contacto con los operadores para hacer válido el seguro en caso de ser necesario.

Este seguro de responsabilidad civil deberá pagar el robo parcial o total de su vehículo.