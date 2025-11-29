¡Corre a llenar el tanque HOY! Así quedó el precio de la gasolina este 29 de noviembre 2025

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas, por eso es que para hoy sábado 29 de noviembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca, te presentamos el precio de la gasolina 2025 en México.

Este reporte está basado en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, gasolina Premium y Diésel, información clave para quienes buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga.

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para hoy sábado 29 de noviembre son:

Precio de la Magna (Regular): $23.41 por litro

(Regular): $23.41 por litro Precio de la Premium : $25.90 por litro

: $25.90 por litro Precio del Diésel: $26.37 por litro

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 29 de noviembre de 2025

Gas Natural Vehicular precio Mínimo: $10.99 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.60 pesos por litro

precio Promedio: $12.60 pesos por litro Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 pesos por litro

Precio de la gasolina en CDMX hoy 29 de noviembre de 2025

Gasolina Regular: $23.50 pesos por litro

Gasolina Premium

Diésel: $26.15 pesos por litro

Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 29 de noviembre de 2025

Precio de la Magna: $23.87 pesos por litro

Precio de la Premium: $26.21 pesos por litro

Precio del Diésel: $26.12 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 29 de noviembre de 2025

Gasolina Regular: $23.78 pesos por litro

Gasolina Premium: $26.80 pesos por litro

Diésel: $24.39 pesos por litro.

Gasolina en el Estado de México al 29 de noviembre de 2025

Magna: $23.59 pesos por litro

Premium: $25.33 pesos por litro

Diésel: $25.86 pesos por litro.

La Ciudad de México se mantiene como la zona de gasolina más barata ($23.50 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que Nuevo León es el lugar de gasolina más cara ($27.14 pesos por litro de gasolina Premium).

⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 29 de noviembre de 2025?

Si hoy cargas gasolina, estos son los cálculos aproximados: