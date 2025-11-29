¡Corre a llenar el tanque HOY! Así quedó el precio de la gasolina este 29 de noviembre 2025
Si estás pensando en hacer rendir tu quincena al llenar el tanque, consulta aquí el precio de la gasolina en México, así como los lugares donde está más barata.
El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas, por eso es que para hoy sábado 29 de noviembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca, te presentamos el precio de la gasolina 2025 en México.
Este reporte está basado en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, gasolina Premium y Diésel, información clave para quienes buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga.
¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?
De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para hoy sábado 29 de noviembre son:
- Precio de la Magna (Regular): $23.41 por litro
- Precio de la Premium: $25.90 por litro
Precio del Diésel: $26.37 por litro
Precio del Gas Natural Vehicular hoy 29 de noviembre de 2025
- Gas Natural Vehicular precio Mínimo: $10.99 pesos por litro
- Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.60 pesos por litro
- Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 pesos por litro
Precio de la gasolina en CDMX hoy 29 de noviembre de 2025
- Gasolina Regular: $23.50 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.11 pesos por litro
- Diésel: $26.15 pesos por litro
Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 29 de noviembre de 2025
- Precio de la Magna: $23.87 pesos por litro
- Precio de la Premium: $26.21 pesos por litro
Precio del Diésel: $26.12 pesos por litro.
Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 29 de noviembre de 2025
- Gasolina Regular: $23.78 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.80 pesos por litro
Diésel: $24.39 pesos por litro.
Gasolina en el Estado de México al 29 de noviembre de 2025
- Magna: $23.59 pesos por litro
- Premium: $25.33 pesos por litro
Diésel: $25.86 pesos por litro.
La Ciudad de México se mantiene como la zona de gasolina más barata ($23.50 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que Nuevo León es el lugar de gasolina más cara ($27.14 pesos por litro de gasolina Premium).
⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 29 de noviembre de 2025?
Si hoy cargas gasolina, estos son los cálculos aproximados:
- Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos
- Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos
- Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos
- Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos