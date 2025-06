“Nos estafaron": Profeco recibe quejas por cierre repentino de gimnasios en México

Varios usuarios de una cadena de gimnasios en México se quedaron afuera de las sucursales tras su cierre repentino, esto según las quejas recibidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Hasta ahora, se han registrado 786 denuncias de usuarios que tenían contratos vigentes y que se vieron afectados por este cierre inesperado. Además, se presentó una queja grupal relacionada con el caso.

Quejas en contra de gimnasios en México

La Profeco ha recibido más de 500 quejas de usuarios por el sorpresivo cierre de las sucursales de los gimnasios New Evolution Fitness México, que operan bajo el nombre “Energy Fitness”. A pesar de que muchas personas tenían contratos vigentes.

Personas como Héctor Rojina, no se espera el cierre de su gimnasio: “Un amigo me mandó mensaje de güey, ya lo cerraron, y me mandó foto del grupo de WhatsApp que estaban creando”.

Además, se presentó una queja grupal por esta situación, las cuales llegaron a las oficinas de Defensa del Consumidor en Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, así como a la Dirección de Acciones Colectivas.

#BoletínDePrensa En atención a las 786 quejas interpuestas por personas consumidoras, así como a una queja grupal derivada del cierre repentino de sucursales de los gimnasios de New Evolution Fitness México, operados bajo el nombre comercial “Energy Fitness”, la Profeco ofrece… pic.twitter.com/BjQCIZ5rXZ — Profeco (@Profeco) June 5, 2025

“No, pues el grupo de WhatsApp era de un bato que iba también ahí en el gym y vio que no había nadie y pues empezó a juntar gente para hacer la demanda colectiva y a ver como nos íbamos a movilizar”, explicó Héctor Rojina, usuario afectado.

Ante los hechos, la Profeco se encuentra ofreciendo orientación a quienes quieran defender sus derechos, ya sea por la vía mercantil o penal.

Además de buscar ayuda con las autoridades correspondientes, varios optaron por buscar orientación privada: “Yo hablé con un amigo que es abogado y me dijo que muy difícil iban a regresarnos el dinero y pues ya nos hiciéramos a la idea que nos estafaron”, mencionó Héctor Rojina, usuario afectado.