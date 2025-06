El IMSS en CDMX le quería amputar una pierna a Ricardo; médico asegura que es una práctica “más barata y práctica”

Ricardo Maya, un hombre que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México por una hinchazón en el pie, estuvo a punto de perder toda una pierna por una decisión médica que hoy se cuestiona duramente. De acuerdo con su testimonio, médicos del IMSS le indicó que era necesaria una amputación completa, pese a que su condición pudo tratarse con atención especializada.

El caso comenzó en febrero pasado, cuando Ricardo notó que uno de sus pies estaba inflamado mientras trabajaba. Acudió a la Clínica 12 del IMSS, en Santa Fe, donde fue valorado sin obtener mejoría. Posteriormente, fue canalizado al Hospital General de Zona Número 1 “Los Venados”, en la alcaldía Benito Juárez, donde la hinchazón evolucionó a una úlcera severa.

En ese momento, los médicos del IMSS le indicaron que era necesaria una amputación completa, desde el muslo; sin embargo, Ricardo decidió no aceptar la cirugía.

“Yo pensé que era una cirugía para limpiar la herida, pero la enfermera me dijo que era amputación. Le dije que no”, relató Ricardo Maya.

Un médico privado le salvó el pie a Ricardo Maya

Ante la negativa de amputarse, Ricardo acudió a una doctora particular, quien comenzó un tratamiento especializado que logró detener el avance de la úlcera y salvar el pie. Aunque aún requiere curaciones diarias, la amputación fue evitada por completo.

“Voy bien. Ya creció el tejido, ya está haciendo carne”, afirmó Ricardo; no obstante, el tratamiento privado generó una deuda considerable, y además perdió su empleo debido al proceso de recuperación.

Nos prometieron a los que creímos en este gobierno, que creímos ya no estar defraudados. Eso ya rebasó esa parte. José Sánchez, tío de Ricardo

Médico del IMSS revela: “Amputar es más barato”

Un médico del IMSS, que pidió mantener el anonimato, reveló a Fuerza Informativa Azteca (FIA) una declaración que ha causado indignación:

“Si internas a un paciente para hacerle curaciones y fracasa, todo lo que gastaste como instituto se pierde. En cambio, si amputas la pierna, es más rápido y barato. Le das tratamiento y lo mandas a su casa”. Esta postura revela una presunta política institucional donde prima el ahorro sobre la salud integral del paciente.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido postura oficial sobre el caso, pese a las solicitudes de información realizadas en FIA. Mientras, Ricardo exige que el instituto le reconozca las incapacidades médicas que no le otorgaron por haberse negado a la amputación, y que además cubran los gastos médicos particulares que asumió para salvar su pierna.

“Yo no me veo sin mi pie. La vida se me hubiera acabado”, sentenció Ricardo, en una nueva evidencia de la crisis de salud que vive el país.