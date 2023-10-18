Brutal choque cobra vida de 2 policías estatales que revisaban pipa huachicolera

Dos elementos de la Policía Estatal de Querétaro murieron al momento que revisaban un vehículo sospechoso de llevar combustible robado, se trataba de una pipa huachicolera.

El operador de la unidad presuntamente con combustible robado también falleció, mientras que una mujer policía fue reportada como grave.

La situación se presentó al momento de que un tráiler impactó contra la parte trasera de una pipa que estaba siendo revisada, así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado.

Debido al choque hubo un derrame de combustible y la situación obligó al cierre carretero por casi 6 horas en la México-Querétaro a la altura de la comunidad de Casa Blanca en el municipio de San Juan del Río.

Denis Isaí Hernández Esquivel, quien es el conductor afectado relató que "al parecer fue una pipa, creo que la alcanzó un tráiler o algo así creo que la pipa traía combustible y desde que llegamos olía muy fuerte nos hicieron reparar los de la Guardia y nos dijeron que nos bajáramos de los carros porque había peligro de explosión".

Uno de los testigos de nombre Daniel Mata recuerda que a la hora que "tenían parada la pipa llegó un tráiler y se estampó detrás de ellos, al parecer mataron a dos. Los bomberos de hecho nos bajaron de la camioneta porque nos dijeron que podía explotar y nos hicieron que nos fuéramos para atrás pero ya de hecho empezaron a llegar muchos estatales y más patrullas".

Nery Cázares, otro testigo dijo: "supongo que era el trailero, vi cuando lo bajaron los policías y lo subieron a la patrulla, se lo llevaron desde hace rato desde como a la 1 que llegué aquí vi esa acción sí sí lo alcancé a ver".

Policías 👮🏻 fallecidos en 📍#SJR inspeccionaban una pipa con posible combustible ⛽️ robado #Querétaro https://t.co/wCfPFXgRga — Expreso Querétaro (@expresoqro) October 18, 2023

Secretaría de Seguridad confirma muerte de policías

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro informó que este miércoles elementos de la dependencia realizaban trabajos de inspección a un vehículo cuando un tráiler embistió a los elementos y a las unidades que estaban en el lugar.

Por ello, dos de ellos perdieron la vida, y una policía está lesionada, mientras que el conductor del tráiler fue detenido.

Se informó que una vez que ocurrió el hecho se dio parte a los servicios periciales que tomaron conocimiento para hacer la diligencia correspondiente y el levantamiento de los cuerpos así lo informaron elementos de Policía Estatal que tomaron conocimiento de lo ocurrido en el sitio.

Fue mediante un comunicado que la dependencia de seguridad estatal informó que se brindaría el apoyo a los familiares de las personas fallecidas en el cumplimiento de su deber.