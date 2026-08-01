Atacan a Soldis C4, rapero y productor mexicano que grababa un videoclip en Guadalajara

La música urbana está de luto tras el homicidio del rapero Soldis C4 en Guadalajara, Jalisco, esto en un violento episodio ocurrido a plena luz del día. El cantantante y productor mexicano, de nombre Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, perdió la vida la tarde del viernes 31 de julio mientras afinaba los detalles para grabar un nuevo video musical.

Según el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió en las calles de la colonia Lázaro Cárdenas, donde un sujeto encapuchado y armado irrumpió en el lugar de la producción. Aunque los paramédicos arribaron al cruce para brindar auxilio al artista de 30 años, lamentablemente solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Soldis C4 en Jalisco?

De acuerdo con los reportes locales, la agresión se registró sobre la avenida Ahuehuetes, en su cruce con la calle Miguel Orozco Camacho, donde testigos relataron que el rapero preparaba el rodaje cuando fue sorprendido de forma letal por un hombre con el rostro cubierto por una máscara, que se acercó directamente hacia él. El agresor abrió fuego en al menos cuatro ocasiones contra el atacante y tras la ráfaga de balas, huyó rápidamente.

¿Quién era Jesús Alejandro Hinojosa Vargas en el género urbano?

Jesús Hinojosa construyó una carrera multifacética dentro de la industria musical independendiente, pues además de ser intérprete, se consolidó como productor y representante de otros talentos emergentes en el país, logrando posicionarse entre los seguidores del género gracias a temas populares como "Fuego" y "Turbio", producciones que cimentaron su reconocimiento en la escena urbana nacional.

Su trágica muerte generó profunda consternación entre sus seguidores y colegas, donde a través de redes sociales, diversos artistas se han expresado con condolencias, lamentando su nueva pérdida en el mundo del rap mexicano, visibilizando así el impacto de la violencia en los espacios públicos donde se desarrolla la cultura urbana.

¿Cómo va la investigación del homicidio de Soldis C4?

Actualmente, el caso permanece bajo indagatoria por parte de la fiscalía estatal, donde peritos y elementos de seguridad continúan con la recopilación de testimonios y el análisis de la escena del crimen. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se han revelado las principales líneas de investigación sobre el ataque directo, dejando el crimen en impunidad temporal.